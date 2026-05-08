Έδωσαν τα χέρια με στόχο την... επιστροφή

Μία έγνοια λιγότερη. Και φουλ για «χτίσιμο» με στόχο τη... μεγάλη επιστροφή. O Oυγκο Μαρτίνς θα είναι και τη νέα σεζόν ο... καπετάνιος της ΑΕΛ αφού έπεσαν οι υπογραφές και δόθηκαν τα χέρια, με τη νέα συμφωνία να είναι διάρκεια ενός χρόνου.

Ο Πορτογάλος τεχνικός που τέλη Σεπτεμβρίου είχε επιλεχθεί για να αντικαταστήσει τον Πάολο Τραμετσάνι, «κέρδισε» τους διοικούντες, παρόλο που δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Δηλαδή η είσοδος στην εξάδα ή κατάκτηση του κυπελλου. Πάνω του, στηρίζουν πολλά και με σωστό προγραμματισμό υπάρχει η αισιοδοξία για πολύ καλύτερη πορεία τη νέα σεζόν. Υπάρχει μπόλικος χρόνος ώστε να μπουν οι σωστές βάσεις. Το τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΛ είναι 15 Μαΐου και ακολούθως θα αρχίσει το... ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ. Και αναμένεται πως και φέτος θα περιλαμβάνει πολλές αποχωρήσεις.

Ο Ζοέλ Νταμάχου και οι συνεργάτες του στην ομάδα προγραμματισμού έχουν ξεκινήσει παράλληλα το ψάξιμο για παίκτες που θα στελεχώσουν το ρόστερ και ίσως να υπάρξουν και φέτος υπερβάσεις.