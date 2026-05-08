Πάρθηκε η απόφαση για Μάριτς στην Ομόνοια

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Ομόνοιας για το παιχνίδι της Κυριακής (10/05) με την ΑΕΚ.

Η ομάδα της πρωτεύουσας αδημονεί για το ξεχωριστό παιχνίδι που ακολουθεί, καθώς αφού ολοκληρωθεί θα της απονεμηθεί το τρόπαιο, μπροστά σε τέσσερις κατάμεστες κερκίδες.

Ο Μπεργκ, όπως έπραξε και με την Πάφο, ζητά σοβαρότητα και πειθαρχία από τους ποδοσφαιριστές του, ώστε να φτάσουν σε άλλη μια νίκη. Ο Νορβηγός πήρε μάλιστα την απόφαση του για τον Μάριτς, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του στο μεθεπόμενο «αιώνιο» ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Έτσι, είναι κανονικά διαθέσιμος για το ματς της Κυριακής. Αμφίβολοι είναι οι Παναγιώτου και Π.Αντρέου

Υπενθυμίζουμε πως το ματς με την ΑΕΚ θα είναι το τελευταίο του Γιόβετιτς ο οποίος μετά από δύο χρόνια, αποχωρεί από το «τριφύλλι».