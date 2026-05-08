«Δένει» Λέδες η ΑΕΚ

Ο 33χρονος βρίσκεται στην ΑΕΚ από το Καλοκαίρι του 2021

Απαλλαγμένη από το άγχος της Ευρώπης, η ΑΕΚ προχωρά δειλά δειλά στον σχεδιασμό της ομάδας, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Τσάβι Ρόκα έπιασε «αθόρυβα» δουλειά με στόχο η ομάδα της Λάρνακας να ενισχυθεί ποιοτικά και να μπει… φουριόζα στις υποχρεώσεις σε Κύπρο και Conference League.

Μια από τις εκκρεμότητες που φαίνεται πως κλείνει, αφορά στον Γκουστάβο Λέδες. Ο 33χρονος βρίσκεται στην ΑΕΚ από το Καλοκαίρι του 2021 και το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται στο τέλος του μήνα. Αποτελεί ωστόσο σημαντικό γρανάζι για τους κιτρινοπράσινους γι’ αυτό και κινήθηκαν άμεσα ώστε να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Απ’ εκεί και πέρα, σε προτεραιότητα τίθενται και οι περιπτώσεις των Πέρε Πονς και Αλομέροβιτς. Με τον πρώτο οι ενδείξεις είναι πιο θετικές, ενώ πιο δύσκολα είναι τα δεδομένα για τον δεύτερο. Οι επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν το σκηνικό.

