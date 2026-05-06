Μπαίνει στην τελική ευθεία με φουλ ρυθμούς η ΑΕΚ

Στόχος το απόλυτο στα ντέρμπι

Στην τελική ευθεία της σεζόν μπαίνει η ΑΕΚ, με τους «κιτρινόμαυρους» να επιστρέφουν στα Σπάτα και να ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στα playoffs της Stoiximan Super League.

Μετά το καθιερωμένο ρεπό, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς πιάνει ξανά δουλειά, έχοντας μπροστά του ένα πρόγραμμα-φωτιά, καθώς οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές θα διεξαχθούν μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών. Η αρχή γίνεται με το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, που αποτελεί κομβικό σημείο στη μάχη για τον τίτλο.

Στο στρατόπεδο της Ένωσης επικρατεί ξεκάθαρη γραμμή: καμία ενασχόληση με σενάρια, υπολογισμούς ή τα αποτελέσματα των αντιπάλων. Το μήνυμα του Νίκολιτς προς τους ποδοσφαιριστές του είναι σαφές – απόλυτη συγκέντρωση στο αγωνιστικό κομμάτι και στόχος το «τρίποντο» σε κάθε παιχνίδι.

Η ΑΕΚ γνωρίζει ότι κρατά την τύχη στα χέρια της, όμως τίποτα δεν έχει κριθεί μαθηματικά. Για τον λόγο αυτό, ο Σέρβος τεχνικός επιμένει στην πνευματική ετοιμότητα της ομάδας, θέλοντας να αποφύγει κάθε είδους χαλάρωση σε αυτή την κρίσιμη καμπή της χρονιάς.

Το θετικό για την Ένωση είναι πως δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Ο Νίκολιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, με τον Μάνταλο να επιστρέφει κανονικά, ενώ δεν υπάρχει ανησυχία και για την κατάσταση του Στρακόσα.

Η εβδομάδα που ακολουθεί θεωρείται καθοριστική. Μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ το φινάλε της σεζόν θα τη βρει απέναντι στον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πρόκειται για ένα απαιτητικό «τεστ αντοχής», τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά. Στην ΑΕΚ γνωρίζουν πως αν διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους και παρουσιαστούν στο επίπεδο που μπορούν, τότε έχουν όλα τα εφόδια για να φτάσουν μέχρι το τέλος και να κατακτήσουν τον τίτλο.

