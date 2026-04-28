Κάνει στροφή στον Ολυμπιακό χωρίς τέσσερις ο ΠΑΟΚ

Η δουλειά τοy ΠΑΟΚ για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό συνεχίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (28.04) στη Νέα Μεσημβρία.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο συγκεντρώθηκαν στο προπονητικό κέντρο του «δικεφάλου του βορρά» με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, rondo και αναμετρήσεις 4 vs 4.

Οι Γιώργος Γιακουμάκης, Ντέγιαν Λόβρεν, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά συνέχισαν με θεραπεία.

Την Τέταρτη (29.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.

