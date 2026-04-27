Νέο πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Κυπέλλου

Στην επόμενη ημέρα του στρέφεται ο ΠΑΟΚ μετά και την απώλεια του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό. Οι παίκτες του δικεφάλου, πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (27/4) την πρώτη προπόνηση τους, ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, έχοντας πλέον ως μοναδικό στόχο τη νίκη, προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά.

Μέσα σε όλα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε έναν ακόμη παίκτη του να μένει στα πιτς! Ο λόγος για τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος στον τελικό τραυματίστηκε και όπως διαπιστώθηκε από τη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε έχει υποστεί θλάση στον αριστερό δικέφαλο. Την ίδια ώρα οι Κίριλ Ντεσπόντοφ, Ντέγιαν Λόβρεν και Γιώργος Γιακουμάκης, συνέχισαν θεραπεία.

Πιθανότατα έχει υποστεί θλάση, ωστόσο ερωτηματικό αποτελούσε ο βαθμός της, ο οποίος και θα καθόριζε το κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος στην τελική ευθεία της σεζόν.