Επιστροφή για Πάλμερ-Μπράουν και Τζούριτσιτς στον Παναθηναϊκό

Νοκ άουτ με θλάση ο Γέντβαϊ

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το βράδυ της Κυριακής (3/5) στη Λεωφόρο την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League με την προετοιμασία να συνεχίζεται εκ νέου από σήμερα (27/4) με απογευματινή προπόνηση στο Κορωπί.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Φίλιπ Τζούριτσιτς και τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν να ανεβάζουν στροφές και να επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Τιν Γέντβαϊ, που ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο. Επίσης, ο Ζαρουρί συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, ο Κάτρης ακολούθησε ατομικό, ενώ θεραπεία έκαναν και οι Ντέσερς, Σισοκό.

Το σχετικό δελτίο Τύπου:

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα των play offs του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, εξάσκηση σε σέντρες και τελειώματα, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Με την ομάδα επανεντάχθηκαν οι Πάλμερ – Μπράουν, Τζούριτσιτς ενώ σε μεγάλο μέρος του προγράμματος συμμετείχε ο Ζαρουρί. Αντίθετα, ο Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο, ατομικό έκανε ο Κάτρης, ενώ θεραπεία έκαναν και οι Ντέσερς, Σισοκό.

