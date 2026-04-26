Ο Γιόβιτς μπροστάρης της ΑΕΚ στο κρίσιμο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ ανεβάζει στροφές για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Γιόβιτς να ετοιμάζεται να ηγηθεί της επίθεσης και την προετοιμασία να μπαίνει στην τελική ευθεία

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει στην ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει τα κομμάτια του παζλ να μπαίνουν στη θέση τους και τον Λούκα Γιόβιτς να ετοιμάζεται για ρόλο πρωταγωνιστή.

Ο Σέρβος επιθετικός επιστρέφει σε πλήρη ετοιμότητα την πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν και στην «Ένωση» υπάρχει η βεβαιότητα πως θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Άλλωστε, η παράδοση που έχει «χτίσει» απέναντι στον Παναθηναϊκό μόνο απαρατήρητη δεν περνά, καθώς έχει ήδη βρει δίχτυα επτά φορές σε δύο αναμετρήσεις, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό του ως «killer».

Η απουσία του από τα προηγούμενα παιχνίδια, λόγω τιμωρίας και μικροπροβλημάτων, έδωσε την ευκαιρία σε άλλους παίκτες να βγουν μπροστά, ωστόσο η επιστροφή του αλλάζει τα δεδομένα στην επιθετική λειτουργία. Ο Ζίνι έδειξε θετικά στοιχεία και προσφέρει λύσεις, όμως ο Γιόβιτς παραμένει η πρώτη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης.

Στο αγωνιστικό πλάνο, ο Νίκολιτς καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη δύναμη και την ταχύτητα, με τον Σέρβο φορ να δίνει το στοιχείο της παρουσίας μέσα στην περιοχή και να ανοίγει χώρους για τους υπόλοιπους. Το ενδεχόμενο συνύπαρξης με δεύτερο επιθετικό δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς η ομάδα έχει βρει ισορροπία με συγκεκριμένη διάταξη.

Παράλληλα, η προετοιμασία έχει μπει στην τελική ευθεία. Οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στα Σπάτα μετά το σύντομο ρεπό και δουλεύουν σε υψηλούς ρυθμούς, με στόχο να παρουσιαστούν απόλυτα έτοιμοι στο ντέρμπι που μπορεί να κρίνει πολλά στη μάχη του τίτλου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

