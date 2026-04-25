Κόντης: «Πανάξιοι Κυπελλούχοι, περήφανος για τους παίκτες και τον λαό της Κρήτης - Έπρεπε να δώσω κάτι πίσω»

Ο Χρήστος Κόντης οδήγησε τον ΟΦΗ στην κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ και έκανε δηλώσεις βαθιά συγκινημένος στην κάμερα της COSMOTE TV, με τους παίκτες του να τον διακόπτουν συνεχώς ώστε να πανηγυρίσουν μαζί του.

«Είναι τρομερό το συναίσθημα, κοιτάω εδώ τον κόσμο και τα παιδιά αυτά που έκαναν συγκλονιστική προσπάθεια στο γήπεδο, με ό,τι έγινε. Είμαστε πανάξιοι Κυπελλούχοι, τα παιδιά το αξίζουν με όλη αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Πραγματικά τους ευχαριστώ και είμαι περήφανος. Είμαι περήφανος και για την Κρήτη και για όλο αυτόν τον λαό.

Πάθος, περηφάνεια, αγάπη, φιλοξενία. Ο κόσμος της Κρήτης είναι καταπληκτικός, νιώθω λες και είμαι 100 χρόνια εκεί, τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Έπρεπε να δώσω κάτι πίσω από την αγάπη που έχω εισπράξει. Είναι ένα συγκλονιστικό επίτευγμα για την ομάδα μας να μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε κάτι μεγάλο.

Έχουμε πιθανότητα να μπούμε στο Europa League και θα είμαστε σε ομίλους σίγουρα. Τι να πω;», είπε πριν οι παίκτες του τον διακόψουν... οριστικά, χωρίς να τον αφήσουν να ολοκληρώσει.

