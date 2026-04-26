Ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας επηρεάζει όλο το πρόγραμμα της Σίτι, στον δρόμο για την Premier League!

Η εξέλιξη με το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι έρχεται να βάλει… φωτιά τόσο στο φινάλε της Premier League, όσο και στους υπολογισμούς για τις τελευταίες αγωνιστικές.

Γιατί το λέμε αυτό; Διότι ναι μεν η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, όμως από εδώ και πέρα ξεκινούν τα «κρίσιμα».

Οι «πολίτες» έχουν πλέον δύο αναμετρήσεις που εκκρεμούν και πρέπει να επαναπρογραμματιστούν: την εντός έδρας με την Κρίσταλ Πάλας και την εκτός έδρας με τη Μπόρνμουθ. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μοιραστούν στις μεσοβδόμαδες της 36ης και της 37ης αγωνιστικής, δημιουργώντας ένα κομβικό πλέγμα αγώνων στο φινάλε της σεζόν.

Το επικρατέστερο ενδεχόμενο θέλει το παιχνίδι με την Πάλας να τοποθετείται στη 36η αγωνιστική, κάτι που θα δώσει στη Σίτι, και φυσικά και στους «αετούς», διπλή αγωνιστική (Double Gameweek 36).

Υπάρχει, βέβαια, και ένα μικρότερο ποσοστό πιθανότητας να μετακινηθεί το εκτός έδρας ματς με τη Μπόρνμουθ στην ίδια αγωνιστική, σενάριο που θα μπορούσε να δημιουργήσει… ντόμινο με διπλές αγωνιστικές για τρεις διαφορετικές ομάδες ανάμεσα σε 36η και 37η.

Πέρα όμως από το προφανές και τα σενάρια, υπάρχει η μεγάλη εικόνα: η μάχη του τίτλου. Η Μάντσεστερ Σίτι όχι απλώς παραμένει «ζωντανή», αλλά βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Συγκεκριμένα, είναι στο -3 από την Άρσεναλ, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η διαφορά τερμάτων είναι στο +38-+37 για τους «κανονιέρηδες». Όλα είναι ανοιχτά.

Και ναι, το Κύπελλο Αγγλίας είναι ένας τίτλος, όμως πόσο μπορεί να επηρεάσει η συγκεκριμένη εξέλιξη την «κούρσα» για το πρωτάθλημα;

England365.gr