Ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας επηρεάζει όλο το πρόγραμμα της Σίτι, στον δρόμο για την Premier League!

Προκρίθηκε με ανατροπή, το πανηγύρισε έξαλλα, όμως οι συνέπειες ξεκινούν και γίνονται πλέον αντιληπτές…

Η εξέλιξη με το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι έρχεται να βάλει… φωτιά τόσο στο φινάλε της Premier League, όσο και στους υπολογισμούς για τις τελευταίες αγωνιστικές.

Γιατί το λέμε αυτό; Διότι ναι μεν η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, όμως από εδώ και πέρα ξεκινούν τα «κρίσιμα».

Οι «πολίτες» έχουν πλέον δύο αναμετρήσεις που εκκρεμούν και πρέπει να επαναπρογραμματιστούν: την εντός έδρας με την Κρίσταλ Πάλας και την εκτός έδρας με τη Μπόρνμουθ. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μοιραστούν στις μεσοβδόμαδες της 36ης και της 37ης αγωνιστικής, δημιουργώντας ένα κομβικό πλέγμα αγώνων στο φινάλε της σεζόν.

Το επικρατέστερο ενδεχόμενο θέλει το παιχνίδι με την Πάλας να τοποθετείται στη 36η αγωνιστική, κάτι που θα δώσει στη Σίτι, και φυσικά και στους «αετούς», διπλή αγωνιστική (Double Gameweek 36).

Υπάρχει, βέβαια, και ένα μικρότερο ποσοστό πιθανότητας να μετακινηθεί το εκτός έδρας ματς με τη Μπόρνμουθ στην ίδια αγωνιστική, σενάριο που θα μπορούσε να δημιουργήσει… ντόμινο με διπλές αγωνιστικές για τρεις διαφορετικές ομάδες ανάμεσα σε 36η και 37η.

Πέρα όμως από το προφανές και τα σενάρια, υπάρχει η μεγάλη εικόνα: η μάχη του τίτλου. Η Μάντσεστερ Σίτι όχι απλώς παραμένει «ζωντανή», αλλά βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. Συγκεκριμένα, είναι στο -3 από την Άρσεναλ, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η διαφορά τερμάτων είναι στο +38-+37 για τους «κανονιέρηδες». Όλα είναι ανοιχτά.

Και ναι, το Κύπελλο Αγγλίας είναι ένας τίτλος, όμως πόσο μπορεί να επηρεάσει η συγκεκριμένη εξέλιξη την «κούρσα» για το πρωτάθλημα;

Σημαντικά νέα για Άρσεναλ και Έζε ενόψει Ατλέτικο και Φούλαμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Νίκο Παζ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανεπανάληπτη χρονιά για την ΕΝΑΛ Αγίου Λαζάρου που έκλεισε με νταμπλ!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Οι ενδεκάδες Εθνικού και Ολυμπιακού για την κρίσιμη μάχη στο Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Φιλικό τη Δευτέρα με κυπριακή ομάδα στην Allwyn Arena

Ελλάδα

|

Category image

Ένα άδοξο τέλος; Ο Σαλάχ πιθανότατα αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ μπροστά στην ωμή πραγματικότητα

Ελλάδα

|

Category image

Ο Γιόβιτς μπροστάρης της ΑΕΚ στο κρίσιμο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας επηρεάζει όλο το πρόγραμμα της Σίτι, στον δρόμο για την Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένας πραγματικός αρχηγός

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μομέντουμ και συγκυρία ευνοούν την πρώτη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μάχη ευρωπαϊκού εισιτηρίου στη Λευκωσία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στα χέρια του Βεζένκοφ το βραβείο του MVP της EuroLeague

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο ΑΕΛίστας υπομένει αλλά…

Απόψεις

|

Category image

H επιστροφή Ρόκα στην ΑΕΚ και η αποφυγή των «εμφυλίων»

Απόψεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη