Οργή και συνθήματα κατά πάντων των οπαδών του Δικεφάλου

Ο ΠΑΟΚ ήταν κατώτερος των περιστάσεων και μετά το πρωτάθλημα έχασε και το Κύπελλο, προκαλώντας απογοήτευση στους οπαδούς του.

Ο κόσμος μετά τα όσα έχουν γίνει το 2026, στα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, με τα τόσα τραγικά γεγονότα, περίμενε τον τίτλο έστω κι ως φόρο τιμής για όσους έφυγαν από τη ζωή. Η απώλεια του τίτλου μετά την ήττα από τον ΟΦΗ με 3-2 στο Πανθεσσαλικό, προκάλεσε οργή στον κόσμο του ΠΑΟΚ που φώναζε «βαριά, βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα».

Την ώρα επίσης που παίκτες και μέλη του τεχνικού τιμ της ομάδας, πήγαν να πάρουν τα μετάλλιά τους, υπήρξαν νέες αποδοκιμασίες, αν και οι περισσότεροι φίλοι του Δικεφάλου είχαν αποχωρήσει από το γήπεδο.

