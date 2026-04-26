Ένας πραγματικός αρχηγός

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αλλάζει όλη την Άρσεναλ ο Έντεγκααρντ, εκνευρίστηκε και με τον… κόσμο της!

Τρομερές στιγμές στο «Έμιρεϊτς», κατά τη διάρκεια του Άρσεναλ – Νιούκαστλ, με τον Έντεγκααρντ να είναι ο κορυφαίος, να αλλάζει την εικόνα της ομάδας του, αλλά και τη διάθεση του κοινού. Η πιο χαρακτηριστική φάση ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Νορβηγό να μιλά… απευθείας με τον κόσμο, και άπαντες να τον χειροκροτούν!

Όταν αυτός είναι καλά, όλη η Άρσεναλ είναι καλά. Ακόμη και όταν δεν βρεθεί στην κορυφαία του ημέρα, όμως, αρκεί για να είναι επιδραστικός και να αλλάξει όλη την εικόνα της ομάδας του.

Όσοι είδαν το ματς με τη Νιούκαστλ, το αντιλαμβάνονται στον απόλυτο βαθμό. Είναι πάντα εκεί. Είναι ο πρώτος που μιλά, ο πρώτος που καθοδηγεί, ο πρώτος που ζητά παντού την μπάλα, σε οποιοδήποτε κομμάτι του γηπέδου. Αυτός που παίρνει πρωτοβουλίες, ο ένας που μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαιτητή και να συζητήσει κάτι, υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Ο Μάρτιν Έντεγκααρντ είναι αυτό που έλειπε από την Άρσεναλ σε ολόκληρο τον Απρίλιο. Να τρέξει, να πασάρει, να μιλήσει, να φωνάξει, να συντονίσει άπαντες, να συνεννοηθεί ακόμη και για το ποια «κομπίνα» θα λάβει χώρα σε ένα κόρνερ.

Ωστόσο, στη νίκη επί της Νιούκαστλ, η πιο χαρακτηριστική στιγμή της επιρροής του ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί, καταλαβαίνεις πως ακόμη και ο κόσμος των «κανονιέρηδων» τον έχει ανάγκη.

Η ομάδα του είχε κερδίσει κόρνερ, το πλάνο δεν απέδωσε, η μπάλα γύρισε στον Ράγια και αυτός προσπάθησε να βρει με μεγάλη πάσα τον Μαντουέκε. Η μεταβίβαση ήταν καλή, ο Άγγλος δεν έκανε κοντρόλ και η μπάλα κατέληξε στην κατοχή της Νιούκαστλ, με την Άρσεναλ να χάνει μία επίθεση, μία ευκαιρία για να απειλήσει.

Το κοινό της «γκρινιάζει». Δυσανασχετεί. Ο Έντεγκααρντ γυρνά προς αυτούς. Σηκώνει τα χέρια, τους «ενώνει», «πάμε όλοι μαζί», «δεν έγινε τίποτα». Αλλάζει την ενέργεια. Ο κόσμος τον ακούει. Το δέχεται. Αρχίζει να χειροκροτεί. Όλοι μαζί μέχρι τέλους. Και ο Νορβηγός αποθεώνεται από το «Έμιρεϊτς», ακόμη και για το πώς χειρίστηκε τη συγκεκριμένη κατάσταση!

England365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη