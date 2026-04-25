Tο κρίσιμο θα είναι στο Δασάκι

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, πλησιάζει και το ξεκαθάρισμα για την υπόθεση διαβάθμιση και τις ομάδες που θα ακολουθήσουν την Ένωση στη β' κατηγορία. Για την κατάληξη του θέματος, εκ των σημαντικών αγώνων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της β' φάσης του β’ γκρουπ της Cyprus League by Stoiximan, την Κυριακή (26/04, 16:00) στο Δασάκι ο Εθνικός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα της Άχνας βρίσκεται εντός της επικίνδυνης ζώνης, ευρισκόμενη συγκεκριμένα στην προτελευταία θέση με 27 βαθμούς, με τους μαυροπράσινους να βρίσκονται στο σκαλοπάτι πάνω από τις... άσχημες θέσεις με 31 βαθμούς. Ενδιάμεσα στις δυο ομάδες είναι ο Ακρίτας (29β.), που σήμερα (16:00) έχει την ευκαιρία να μαζέψει βαθμούς απέναντι στην ουραγό Ένωση στο «Τάσος Μάρκου» και να εκμεταλλευτεί το οποιαδήποτε αποτέλεσμα προκύψει από το αυριανό ματς.

Σήμερα (17:00) θα γίνει επίσης το παιχνίδι στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ανάμεσα στην Ομόνοια Αραδίππου και την Ε.Ν. Ύψωνα, που επιζητούν το τελικό ξεκαθάρισμα για παραμονή τους στην Α’ κατηγορία, έχοντας 35 και 37 βαθμούς αντίστοιχα.

Η αυλαία της αγωνιστικής στο β’ γκρουπ θα κλείσει το βράδυ της Δευτέρας στο στάδιο Αλφαμέγα (19:00), με την ΑΕΛ να υποδέχεται την Ανόρθωση. Οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου με 40 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Αμμοχώστου είναι στο τρίτο σκαλοπάτι του β' γκρουπ με 36 βαθμούς.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 25/04

16:00 Ένωση - Ακρίτας

17:00 Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα

Κυριακή 26/04

16:00 Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός

Δευτέρα 27/04

19:00 ΑΕΛ - Ανόρθωση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΛ12-4-1337-4040

2. Ε.Ν. Ύψωνα11-4-1432-3737

3. Ανόρθωση8-12-927-3736

4. Ομόνοια Αρ.10-5-1425-3735

5. Ολυμπιακός7-10-1225-4031

6. Ακρίτας8-5-1626-5329

7. Εθνικός Άχνας8-3-18284827

8. Ένωση1-1-279-734

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (5η αγων.): Ολυμπιακός-Ομόνοια Αρ., Ακρίτας-Εθνικός Άχνας (01/05, 19:00), Ε.Ν. Ύψωνα-ΑΕΛ (02/05, 17:00), Ανόρθωση-Ένωση (02/05, 19:00).