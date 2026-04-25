Να το ζήσει μετά από καιρό!

Ερχόμενος από τη μεγάλη νίκη επί του Απόλλωνα και έχοντας απέναντί του μια από τις δύο ομάδες κόντρα στην οποία είχε πανηγυρίσει για τελευταία φορά δύο διαδοχικές νίκες, ο Άρης καλείται απόψε (19:00) στο «ΑΕΚ Αρένα» να κάνει δεύτερη στη σειρά νίκη, για πρώτη φορά μετά από τον Ιανουάριο. Τότε είχε επικρατήσει αρχικά εντός επί της ΑΕΚ κι ακολούθως στο Δασάκι επί του Εθνικού. Από τότε όμως, ακολούθησαν 11 παιχνίδια, στα οποία όχι απλά δεν κόλλησε δύο σερί επιτυχίες, αλλά πανηγύρισε μόνο ένα τρίποντο. Στα υπόλοιπα είχε πέντε ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, μέχρι τη νίκη επί του Απόλλωνα την περασμένη αγωνιστική. Εξάλλου, το συγκρότημα του Λιάσου Λουκά όσο έχει ελπίδες για να κυνηγήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, καλείται να τις κυνηγήσει. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, έχοντας 48 βαθμούς, έξι πίσω από την τέταρτη θέση, που για την ώρα δεν είναι προνομιούχος και δέκα από την τρίτη.