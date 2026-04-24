Πανέτοιμος να ηγηθεί!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Έχει συμβόλαιο ακόμη έναν χρόνο με τους κυανόλευκους

Για τον Ανδρέα Χρυσοστόμου η σεζόν που ολοκληρώνεται ήταν περίεργη αφού μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να βοηθήσει την Ανόρθωση.

Μπήκε περισσότερο στην… εξίσωση από τις αρχές του χρόνου, μιας και το προηγούμενο τρίμηνο δεν αποτελούσε βασική επιλογή για τον Τιμούρ Κετσπάγια. Πήρε κάπως τα πάνω του με τον Μάουρο Καμορανέζι και στο τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου, σκόραρε το τρίτο του γκολ. Να σημειωθεί πως και τα άλλα δύο (με ΑΕΛ κα Ακρίτα) ήταν με τον Ιταλοαργεντινό τεχνικό, που του έδωσε πιο ενεργό ρόλο.

Έχει συμβόλαιο ακόμη έναν χρόνο με τους κυανόλευκους και σίγουρα θα μπει πιο αποφασιστικά στη νέα σεζόν, ελπίζοντας πως οι τραυματισμοί θα τον εγκαταλείψουν. Άλλωστε είναι σε μία ηλικία (14/01/2001) που πλέον έχει αποκτήσει εμπειρία να ηγηθεί. Το θέλει και ο ίδιος προσδοκώντας μέσα από μία καλή παρουσία σε μεταπήδηση σε πιο υψηλό επίπεδο.

