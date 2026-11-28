Δίχως τελειωμό το φετινό μαρτύριο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ποτσετίνο αδυνατεί να πάρει νίκη από τη μέρα που βρέθηκε στον πάγκο και αυτή τη φορά η Μπρέντφορντ θριάμβευσε (4-0) στο «Ολντ Τράφορντ» αφήνοντας τους «κόκκινους διαβόλους» στη 19η θέση. Σε τρομερή κατάσταση η Λιντς, σταμάτησε στο 3-0 απέναντι στην Κόβεντρι.

Την αμέσως προηγούμενη φορά που επί 12 παιχνίδια πρωταθλήματος αποτύγχανε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποβιβάστηκε. Ήταν τη σεζόν 1930-1931! Και διόλου μακριά φαντάζει μια επανάληψη του συγκεκριμένου, ακραίου είναι η αλήθεια, σεναρίου, με δεδομένο πως η ομάδα βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού και παραμένει εκεί μετά και τη 12η αγωνιστική της φετινής Πρέμιερ Λιγκ!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» που είχαν δοκάρια με τους Μαγκουάιρ και Τίλεμανς και έβλεπαν τον Κέλεχερ όποτε χρειαζόταν να παρεμβαίνει αποτελεσματικά για να βοηθήσει την Μπρέντφορντ, κατατροπώθηκαν 2-0 από το σύνολο του Κιθ Άντριους χάρη σε δυο τέρματα του Κάλουμ Γουίλσον. Αρχικά στo 19ο λεπτό τρυπώνοντας ανάμεσα σε Γιόρο και Μαγκουάιρ με δυνατό σουτ και κακή εκτίμηση του Λάμενς έκανε το 1-0. Στο 32ο λεπτό με εύκολο πλασέ εντός περιοχής μετά από εκπληκτική κάθετη του Ντάμσγκααρντ στην αρχή της φάσης, έβαλε τις απόλυτα γερές βάσεις για το θετικό αποτέλεσμα και την 5άδα των «bees».

Όσο κι αν προς τιμήν τους οι παίκτες του Ποτσετίνο που πλέον ήταν σε απόγνωση, επιχειρούσαν να ξαναμπούν στο ματς, ήρθε και το τρίτο «χτύπημα» από στατική φάση με τον Άγιερ στο 82' να σκοράρει από τη μικρή περιοχή για το 3-0, την έντονη γιούχα στο γήπεδο και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς των φιλοξενούμενων. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδε και τον Σάντε στο 91' να πλασάρει πάνω από τον Λάμενς για το 4-0 έπειτα από νέα τεράστια αδυναμία της άμυνάς της να διαχειριστεί άλλη μια επίθεση της Μπρέντφορντ. Πλέον, μπορεί στο φινάλε της αγωνιστικής να βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας, ανάλογα με το αποτέλεσμα της Κρίσταλ Πάλας, το απόγευμα της Κυριακής, κόντρα στη Χαλ του Τζολάκη.

Στο «Έλαντ Ρόουντ» η φοβερά ανεβασμένη Λιντς έκανε αντίστοιχο... πάρτι, με τα ίδια γκολ (3-0) απέναντι στην Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ. Οι φιλοξενούμενοι ουδέποτε μπήκαν στο κλίμα της αναμέτρησης, δεν διεκδίκησαν ποτέ τίποτα, έμοιαζαν τις περισσότερες φορές να μη σκέφτονται καν καθαρά και ηττήθηκαν από τα «παγώνια» που έφτασαν σε τρίτη διαδοχική νίκη μετά από τα ματς με Τότεναμ και Τσέλσι! Στο 40ο λεπτό ο Κάλβερτ - Λιούιν με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-0 γιορτάζοντας με τον καλύτερο τρόπο και το νέο του συμβόλαιο με το κλαμπ. Πέντε λεπτά αργότερα ο Λόνγκσταφ που είχε φτιάξει το πρώτο τέρμα χρίστηκε ο ίδιος σκόρερ, ενώ, έκλεισε και το σκορ στο 66' με άνετο πλασέ από εντυπωσιακό ασίστ του Γκούντμουντσον για το τελικό 3-0.

england365.gr