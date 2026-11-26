Ο 20χρονος Ελληνας διεθνής επιθετικός ολοκλήρωσε την αποθεραπεία του και έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της Μπράϊτον, ενώ ο προπονητής της αγγλικής ομάδας, Φαμπιάν Χιουρτσέλερ, δήλωσε πως θα πάρει χρόνο συμμετοχής πρώτα με τη β' ομάδα των «γλάρων»: «Το πρώτο βήμα για τον Στέφανο θα είναι να παίξει σε έναν αγώνα με τη δεύτερη ομάδα και από εκεί θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Είναι χαρά να τον βλέπεις να προπονείται και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθειά του μέχρι τώρα», τόνισε σχετικά ο Γερμανός τεχνικός της Μπράιτον.

ΑΠΕ