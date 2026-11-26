Η προσπάθεια έγινε από την Ομόνοια στο «Juventus Stadium», μπήκε σε θέση οδηγού, η ήττα ωστόσο δεν αποφεύχθηκε από τη Γιουβέντους (4-1) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League phase του Europa League.

Η ανωτερότητα της «Γηραιάς Κυρίας» φάνηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Το γκολ με κεφαλιά του Σάτκα (16΄), «πάγωσε» αρχικά τους γηπεδούχους που όταν… ζεστάθηκαν, δεν έδωσαν καμία ελπίδα στους πράσινους που μετά το γκολ τους, είχαν προϋποθέσεις για δεύτερο γκολ. Η γκολάρα του Καμπιάσο στο 37΄ ωστόσο έδωσε ώθηση στην ομάδα του Καμπιάσο που στο 43΄ πήγε προηγούμενη στα αποδυτήρια με πλασέ του Έκατορ, μετά από πάσα του Καμπιάσο. Ο τελευταίος σκόραρε το τρίτο γκολ στο 68΄, που ουσιαστικά έδωσε πρόωρο τέλος στο ματς. Πέντε λεπτά μετά, ο Μπόγκα με νέο ωραίο γκολ, χαροποίησε και άλλο τους φίλους της ομάδας του.

Η τρίτη σερί ήττα (από Μπενφίκα και Ναϊμέγκεν οι άλλες δύο) έφερε οπισθοχώρηση για την Ομόνοια (25η θέση) αλλά με τους έξι βαθμούς που πήρε στις δύο πρώτες στροφές, συνεχίζει να ελπίζει για πρόκριση στην 24άδα του θεσμού. Το επόμενο εμπόδιο είναι εντός έδρας απέναντι στη Σέλτικ (10/12), εκεί που ουσιαστικά θα παίξει τα… ρέστα της.





Η Ομόνοια φιλοξενείται από τη Γιουβέντους στο Τορίνο (22:00), σε μία δύσκολη δοκιμασία για το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ.

Με έξι βαθμούς μετά από δύο νίκες (Θέλτα, Τσέλιε) και δύο ήττες (Μπενφίκα, Ναϊμέγκεν), θα προσπαθήσει για το μεγάλο μπαμ απέναντι σε ένα μεγαθήριο ούτως ώστε να αυξήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση στην 24άδα της διοργάνωσης αλλά και για να κοιτάξει πιο ψηλά.

To LIVE του αγώνα

Oλοκληρώθηκε ο αγώνας.

73΄ - ΓΚΟΛ για τη Γιουβέντους: Ο Μπόγκα με ατομική ενέργεια από δεξιά και με ωραίο πλασέ, δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του.

68΄ - ΓΚΟΛ για τη Γιουβέντους: Ο Κονσεϊσάο με διπλή προσπάθεια, δίνει αέρα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους. Αρχικά του είπε όχι ο Καμίνσκι και στη συνέχεια πλάσαρε με το αριστερό.

59΄ - Μόλις πάνω από τα δοκάρια του Καμίνσκι η κεφαλιά του Κονσεϊσάο.

53΄ - Νέα καλή στιγμή για τη Γιουβέντους, πάλι με τον Μπόγκα.

52΄ - Μόλις δίπλα από το δεξί δοκάρι του Καμίνσκι το σουτ από τον Μπόγκα.

47΄ - Σταματά με υπερένταση ο Καμίνσκι το αριστερό σουτ από τον Καμπιάσο.

Ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο

Ολοκληρώθηκε το α΄ μέρος

45΄ - Ο Καμίνσκι έδιωξε με τα πόδια το σουτ από τον Nέτο.

43΄ - ΓΚΟΛ για τη Γιουβέντους: Ο Έκατορ αξιοποίησε την κάθετη μπαλιά του Κονσεϊσάο και νίκησε τον Καμίνσκι για το προβάδισμα των μπιανκονέρι.

37΄ - ΓΚΟΛ για τη Γιουβέντους: Με αριστερό βολέ ο Καμπιάσο ισοφάρισε, σκοράροντας ένα πανέμορφο γκολ.

31΄ - Απειλεί η Ομόνοια με τον Τανάσε, ο οποίος έκανε το αριστερό σουτ το οποίο πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Νέτο.

27΄ - Ο Καμίνσκι διώχνει το αριστερό βολέ από τον Λουίς.

16΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Σάτκα με κεφαλιά, ανοίγει το σκορ για τους πράσινους μετά από εκτέλεση κόρνερ του Tάνκοβιτς.

3΄ - Ο Καμίνσκι ήταν σε ετοιμότητα στο σουτ από τον Κονσεϊσάο.

Σέντρα στην αναμέτρηση.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Νέτο, Καμπάλ (46΄ Τσέλικ), Γκάτι, Κέλι, Λουκουμί (66΄ Κουπμάινερς), Λουίς (66΄ Μακένι), Καμπιάσο, Σαρ, Κονσεϊσάο (87΄ Κόλο Μουανί), Μπόγκα, Έκατορ (66΄ Βόλτμεϊτ).

ΟΜΟΝΟΙΑ: Καμίνσκι, Νεγκό (60΄ Μπάλκοβετς), Κουλιμπαλί, Σάτκα, Ντουβέρν, Μάριτς, Ανδρέου (60΄ Μπράουερς), Τανάσε (46΄ Εβάντρο), Τάνκοβιτς (70΄ Νεοφύτου), Μοντνόρ, Κακουλλής (46΄ Ντιονί).

ΣΚΟΡΕΡ: 37΄ Καμπιάσο, 43΄ Έκατορ, 68΄ Κονσεϊσάο, 73΄ Μπόγκα / 16΄ Σάτκα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 32΄ Γκάτι / 81΄ Μπάλκοβετς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σαμ Μπάροτ (Αγγλία)

VAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία)