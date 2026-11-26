Ο Βασίλης Σπανούλης παραδέχτηκε πως η εικόνα της Εθνικής ομάδας ήταν κάτω του μετρίου στην ήττα από την Γεωργία.

«Είναι μια πολύ κακή ήττα. Είχαμε το ματς στα χέρια μας, αλλά έγιναν πολλά πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν. Είχαμε πολύ κακό ποσοστό στα δίποντα, στα τρίποντα, δεν μπορώ να μετρήσω πόσα λέι απ χάσαμε. Κάναμε λάθη, παράβαση 8 δευτερολέπτων, φάγαμε τρίποντο από ψηλό που είχε 0% ως τώρα, κάναμε αντιαθλητικό σε βολή… Έγιναν πολλά πράγματα που δεν βλέπουμε συχνά στο μπάσκετ. Το μπάσκετ που παίξαμε ήταν κάτω του μετρίου, χάσαμε από δύο παίκτες ουσιαστικά. Παρ’ όλα αυτά πήγαμε να κερδίσουμε. Πρέπει να πάμε να παίξουμε στην Ισπανία, αντιπροσωπεύουμε την Ελλάδα και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα παλέψουμε όσο υπάρχουν ελπίδες, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο», τόνισε.

Για την επιλογή επαναφοράς στα 28’’ από το επιθετικό μισό είπε: «Ήταν απόφαση δική μου, να πάει η μπάλα στον Τολιόπουλο. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου όταν επαναφέρεις την μπάλα από πίσω, είχαμε κάνει ήδη πολλά λάθη στο ματς, γι’ αυτό και αποφάσισα να πάμε την επαναφορά μπροστά. Πιστεύω έγινε φάουλ εκεί που δεν δόθηκε στον Τολιόπουλο».