Το βράδυ της Πέμπτης (26/11) η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έκανε... χαρακίρι στο Telekom Center Athens, απώλεσε διαφορά 7 πόντων στα τελευταία 57 δευτερόλεπτα της παράτασης κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο και μοιραία ηττήθηκε με σκορ 92-88 από τη Γεωργία για την 3η αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027.

Μια ήττα που πόνεσε πολύ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας, όχι μόνο για τον τρόπο με την οποία ήρθε, αλλά και για το γεγονός πως μειώνει σημαντικά τις ελπίδες και πιθανότητες της «γαλανόλευκης» να βρεθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης, καθώς πλέον βρισκόμαστε στις 2 νίκες απόσταση από την τριάδα.

Με τρεις πλέον «στροφές» να απομένουν για το φινάλε της προκριματικής φάσης, η Ελλάδα χρειάζεται να κάνει το «3 στα 3», αρχής γενομένης από το πολύ δύσκολο κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Ισπανία στη Γαλικία (29/11), και ενώ στο τελευταίο «παράθυρο» θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία εντός (26/02) και τη Γεωργία (01/03) εκτός.

Φυσικά, πέραν του απόλυτου των νικών στα εναπομείναντα ματς, η Εθνική μας θα χρειαστεί και συνδυασμό αποτελεσμάτων και ειδικά ήττες της Γεωργίας και της Ουκρανίας, μιας και η Ισπανία, ούσα πανίσχυρη, πολύ δύσκολα θα χάσει την πρωτιά του γκρουπ.

Η βαθμολογία:

1. Ισπανία 6-3

2. Ουκρανία 6-3

3. Γεωργία 6-3

4. Πορτογαλία 5-4

5. Ελλάδα 4-5

6. Μαυροβούνιο 4-5

Το πρόγραμμα της Εθνικής:

29/11 Ισπανία-Ελλάδα

26/02 Ελλάδα-Ουκρανία

01/03 Γεωργία-Ελλάδα