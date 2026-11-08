ΒΙΝΤΕΟ: Αρνήθηκε να χάσει η Γιουνάιτεντ στην χορταστική ισοπαλία 4-4, αλλά... κινδυνεύει!

Η κατηφόρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει τελειωμό!

Οι «κόκκινοι διάβολοι» βιώνουν μία από τις πιο εφιαλτικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας τους, αν και έδειξαν ότι αρνούνται να «παραδοθούν». Το έκαναν και με τη Ρόμα πρόσφατα, όταν έχαναν 0-2 και τελικά νίκησαν 3-2 στο Champions League, σχεδόν το επανέλαβαν κι απόψε στην έδρα τους, απέναντι στην Άστον Βίλα με το τελικό 4-4.

Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ, παρότι προσπαθεί, αδυνατεί να... σηκώσει κεφάλι, παρουσιάζει τεράστιες αδυναμίες και πληρώνει ξανά και ξανά τα ίδια λάθη. Η αντίδραση μετά το αρχικό 0-2 και η ισοφάριση σε 2-2 με τους «χωριάτες» αποδείχθηκαν προσωρινές, καθώς η αμυντική κατάρρευση συνεχίστηκε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.

Ο πίνακας μέχρι το 90΄+1 έδειχνε 4-2 υπέρ των φιλοξενούμενων, ωστόσο, στο 90΄+2 και 90΄+7 οι «μπέμπηδες» με τα γκολ των Ζίρκζι και Ντοργκού κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».

Ο κόσμος τους, πάντως, βρίσκεται στα κάγκελα, η υπομονή εξαντλείται και ο Μάικλ Κάρικ βρίσκεται σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Η Γιουνάιτεντ είναι προτελευταία στην κατάταξη και το πιο πιθανό είναι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι αναμένεται να είναι και το τελευταίο του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Στη δεύτερη θέση της Premier League «φιγουράρει» η Μπράιτον, μετά τα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής. Με τον Μπάμπη Κωστούλα στη βασική ενδεκάδα (αντικαταστάθηκε στο 82΄), οι «γλάροι» ξεπέρασαν σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Μπρέντφορντ (2-0) και προσπέρασαν στη βαθμολογία τη Μάντσεστερ Σίτι, που ηττήθηκε χθες (7/11) από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Το γκολ του Ντιέγκο Γκόμες στο 15΄ και η αποβολή του Ιγκόρ Τιάγκο στο 23΄ έκαναν εύκολη τη δουλειά της Μπράιτον, που «σφράγισε» τη νίκη της με πέναλτι του Γκρος στο 42΄.

Στην πρώτη τετράδα της κατάταξης ανέβηκε η Λίβερπουλ, που νίκησε 3-1 στο «Σέλχαρστ Παρκ» την Κρίσταλ Πάλας. Αφού ξεπέρασαν την αρχική ορμή των γηπεδούχων, οι οποίοι είχαν σημαντικές ευκαιρίες και δοκάρι με τον Γέρεμι Πίνο, οι «ρεντς» προηγήθηκαν στο 40΄ με κεφαλιά του ΜακΑλιστερ και «κλείδωσαν» τη νίκη με τέρματα του Βιρτς (54΄) και του Ισακ (90΄), πριν μειώσει στην εκπνοή ο Ενκετιά με πέναλτι. Η ομάδα του Αντονι Ιραόλα, για την οποία ο Κώστας Τσιμίκας έμεινε στον πάγκο, πήρε ένα σημαντικό «τρίποντο», μετά από δύο σερί ήττες σε πρωτάθλημα και Champions League, και ξεπέρασε την Τσέλσι. Η τελευταία έχασε 1-0 από την -μέχρι σήμερα ουραγό- Σάντερλαντ, από πέναλτι του Λε Φε στο 36΄, και υποχώρησε στην πέμπτη θέση, όπου ισοβαθμεί με την Εβερτον. Ενα βαθμό πιο πίσω βρίσκεται η Μπόρνμουθ, η οποία πέρασε με 2-1 από το «Πόρτμαν Ρόουντ» και την αναμέτρηση με τη νεοφώτιστη Ιπσουιτς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:

Έβερτον-Κόβεντρι 3-1

(56΄, 61΄ Μπαρί, 81΄ Ντιούσμπερι-Χολ - 52΄ Γκμπόχο)

Λιντς-Τότεναμ 1-0

(79΄ Οκαφόρ)

Άρσεναλ-Χαλ 1-0

(72΄ Οντεγκααρντ)

Φούλαμ-Νιούκαστλ 1-1

(83΄ Μουνίζ - 80΄ Μέρφι)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1

(6΄ Κούνια, 18΄, 73΄ Ντέλαπ - 52΄ Σερκί)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-0

(15΄ Ντιέγκο Γκόμες, 42΄πεν. Γκρος)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 1-3

(90+5΄πεν. Ενκετιά - 40΄ ΜακΑλιστερ, 54΄ Βιρτς, 90΄ Ισακ)

Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 1-2

(73΄πεν. Κλαρκ - 5΄ Εβάνιλσον, 46΄αυτ. Ντέιβις)

Σάντερλαντ-Τσέλσι 1-0

(36΄πεν. Λε Φε)

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 3-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Άρσεναλ 27

Μπράιτον 22

Μάντσεστερ Σίτι 21

Λίβερπουλ 18

Τσέλσι 16

Έβερτον 16

Μπόρνμουθ 15

Μπρέντφορντ 14

Λιντς 14

Τότεναμ 12

Νιούκαστλ 12

Άστον Βίλα 12 -9αγ.

Χαλ 11

Ίπσουιτς 11

Φούλαμ 10

Νότιγχαμ Φόρεστ 9

Κόβεντρι 9

Σάντερλαντ 8

Μάντσεστερ Γιουν. 7 -9αγ.

Κρίσταλ Πάλας 7