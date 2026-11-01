Η Άρσεναλ πέρασε από το «Άνφιλντ» για πρώτη φορά από το 2012!

Ένα γκολ, πολλές φάσεις προς συζήτηση για τις αποφάσεις του ρέφερι, ένας κορυφαίος Γερμανός σκόρερ στην Premier League και μια Λίβερπουλ που υπέστη κάτι που το κοινό της είχε να δει 14 ολόκληρα χρόνια!

Στο 16ο λεπτό το γύρισμα του Ράις από δεξιά έφτασε προς το δεύτερο δοκάρι κι από εκεί ο Χάβερτς έκανε το 1-0 που ήταν και το αποτέλεσμα του μεγάλου ντέρμπι στο «Άνφιλντ», εκεί όπου οι «κανονιέρηδες» επιβλήθηκαν για πρώτη φορά από το 2012 σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Στην επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στη δράση έπειτα από έναν μήνα, με τον Έλληνα εξτρέμ να παίρνει φανέλα βασικού από τον Μικέλ Αρτέτα, οι Πρωταθλητές χρειάστηκαν πολλές δυνάμεις, τόσο για τα τρεξίματα που επέβαλε ο ρυθμός της αναμέτρησης, όσο και για την πίεση που τους ασκούσαν οι «κόκκινοι».

Δικαιολογημένα τα παράπονα της Λίβερπουλ από τη διαιτησία κυρίως για πέναλτι σε φάση που υπάρχει τράβηγμα στη φανέλα του Ίσακ στο 18ο λεπτό, εξαιρετική εμφάνιση από τον Τρέι Νιόνι στα χαφ με τις συνεργασίες που είχε με τον Μακ Άλιστερ.

Δοκάρι είχε ο Βιρτς στο 40’ σε απευθείας εκτέλεση φάουλ, παραλίγο σκόρερ ο Χρήστος Τζόλης στην επαναφορά του στη δράση μετά από έναν μήνα, πιάνοντας εξαιρετικό δεξί πλασέ μπροστά από τον Αραούχο στο 73’, με τον Άλισον να τον σταματά.

Στην κορυφή και το +3 η Άρσεναλ μετά από αυτή τη νίκη, εκμεταλλεύτηκε τη νέα γκάφα της Σίτι που ηττήθηκε 1-0 από την Μπράιτον το Σάββατο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31/10

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0

(50' Ρότζερς, 64' Πάλμερ)

Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1

(17' Σακαμότο, 37' Αβονίγι, 52' Ρουντόνι - 67' Λε Φι, 90'+9' κοκ. Αλντερέτε)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1

(11' Αγιάρι)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0

(31' Εβανίλσον, 90'+4' Αντλί)

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

(30' Μιλένκοβιτς αυτ., 76' Τιάγκο)

Χαλ-Ίπσουιτς 2-2

(58' Ιροεγκμπούναμ, 68’ ΜακΜπέρνι - 22' Φλορεντίνο, 74' Ενκίσο)

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 2-0

(25' Γκρέι, 73' Φαν Χέκε)

Άστον Βίλα-Φούλαμ 1-1

(39' Tζάκσον - 64 αυτ. Σουζούκι)

Κυριακή 1/11

Λίβερπουλ-Άρσεναλ 0-1

(16' Χάβερτς)

Δευτέρα 2/11

Νιουκάστλ-Έβερτον (22:00)

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 6/11

Έβερτον-Κόβεντρι (22:00)

Σάββατο 7/11

Λιντς-Τότεναμ (14:30)

Άρσεναλ-Χαλ (17:00)

Φούλαμ-Νιουκάστλ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 8/11

Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (16:00)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ (16:00)

Σάντερλαντ-Τσέλσι (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (18:30)

Πηγή: sport-fm.gr