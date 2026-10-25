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ΦΩΤΟ: Ξεκίνησαν οι δράσεις της Καρμιώτισσας με το «Ένα Όνειρο Μία Ευχή»

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αξιέπαινη προσπάθεια της ομάδας των Πολεμιδών, χρειάζεται τη συμβολή όλων μας...

Τη δική του ιδιαιτερότητα είχε η αναμέτρηση Καρμιώτισσας - Απόλλωνα.

Και αυτό γιατί η ομάδα των Πολεμιδιών, προχώρησε σε δράσεις, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μία Ευχή», με στόχο να μαζευτούν χρήματα για συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Και η αφετηρία ουσιαστικά, δόθηκε από το παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο, ανεξαρτήτως ομάδας, διατέθηκε στον Σύνδεσμο ενώ να τονιστεί πως από ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο φίλου της Καρμιώτισσας θα δίνεται σε όλους τους εντός έδρας αγώνες.

Κυκλοφόρησαν αναμνηστικές φανέλες ενώ παιδιά συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές φορώντας μπλουζάκια με το μήνυμα της εκστρατείας.

Στο ημίχρονο παραδόθηκε φανέλα της Καρμιώτισσας σε κάδρο, υπογεγραμμένη απο τους ποδοσφαιριστές της Καρμιώτισσας. 

Επίσης θα διοργανωθεί μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ευχή», για παιδιά και οικογένειες, με όλα τα καθαρά έσοδα να διατίθενται στον Σύνδεσμο.




Στην επίσημη ιστοσελίδα της Καρμιώτισσας, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να συνεισφέρετε αλλά και τις δράσεις της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Μία πρωτοβουλία που μας θυμίζει πως δεν χάνεται η ανθρωπιά και πως όσοι μπορούν ας βάλουν το λιθαράκι τους.

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