Ο Άρης είχε… ρέντα και χαστούκισε την ΑΕΛ

«Κτυπώντας» μέσα σε δύο λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και με ακόμη ένα γκολ στις αρχές της επανάληψης, ο Άρης χαστούκισε την ΑΕΛ και πέτυχε… διπλό (1-3).

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» είχε… ρέντα και πήρε ένα τρίποντο που την φέρνει στο -3 από την κορυφή όπου βρίσκονται οι δύο συμπολίτες, ΑΕΛ και Απόλλωνας. Οι γαλαζοκίτρινοι δέχθηκαν τη δεύτερη τους ήττα στο πρωτάθλημα, σε μία χρονική στιγμή που ήταν στα πάνω τους.

Όσον αφορά το παιχνίδι, οι γηπεδούχοι είχαν έτσι κάπως ελαφριά υπεροχή στα πρώτα λεπτά αλλά είδαν τον Άρη να τους «κτυπά» δις σε δυο λεπτά. Πρώτα με τον Νίκολιτς (23΄) και στη συνέχεια με τον Εφαγκέ. Ήταν ένα σοκ για την ομάδα του Μαρτίνς που προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως τη μεγάλη ευκαιρία.

Στο β΄ μέρος, η ΑΕΛ πέτυχε γκολ στο 55΄ με τον Αντωνίου αλλά ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ και είδε τον Παζέ να την... πληγώνει με τρίτο γκολ στο 63΄. Πλέον το ματς είχε πάρει τον δρόμο του, με την ΑΕΛ απλώς να μειώνει με πέναλτι του Γιόβετιτς στο 89΄ σε παράβαση που κέρδισε ο Μουγκέ από τον Σαρφό.

Το LIVE του αγώνα

Τέλος αγώνα

89΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Γιόβετιτς ευστοχεί από την άσπρη βούλα και μειώνει.

88΄ - Ο Ιωάννης Χριστοδούλου σφυρίζει πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σαρφό στον Μουγκέ.

70΄ - Έτοιμος ο Καπίνο σε σουτ του Εφαγκέ.

63΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Ο Παζέ πήρε μπαλιά από τον Ζάντρο, προχώρησε και με αριστερό σουτ νίκησε τον Καπίνο.

55΄ - Σκοράρει η ΑΕΛ με τον Αντωνίου έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ουντέν, αλλά ακυρώνεται μέσω VAR για οφσάιντ.

50΄ - Λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Καπίνο, το πλασέ από τον Νίκολιτς.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος.

Ολοκλήρωσε α΄ ημιχρόνου

28΄ - Από καλή θέση, ο Ουντέν έκανε το σουτ αλλά ήταν πολύ κακό.

25΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Όμορφη κάθετη του Χαραλάμπους στον Εφαγκέ που με όμορφο πλασέ, δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στην «Ελαφρά Ταξιαρχία».

23΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Σέντρα του Σαρφό από αριστερά και ο Νίκολιτς με κεφαλιά, ανοίγει το σκορ.

1' - Σέντρα στο ντέρμπι!

ΑΕΛ: Καπίνο, Παπαγεωργίου (61΄ Κονσεϊσάο), Αντωνίου, Γκόμες, Νεοφύτου (61΄ Μιλοσάβλιεβιτς), Νταβόρ, Ζοάο Ταβάρες (71΄ Τζόφρι), Ουντέν, Ζαίρ Ταβάρες (61΄ Μουγκέ), Σινγκ (81΄ Παρούτης), Γιόβετιτς.

ΑΡΗΣ: Ζάντρο, Καλούλου (74΄ Λέλε), Γιαγκό, Μάτισικ, Κορέια, Σαρφό, Χαραλάμπους (87΄ Φόλια), Νίκολιτς, Γκάουσταντ (61΄ Παζέ), Ελ Αλάτσι, Εφαγκέ.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45+3΄ Σινγκ, 69΄ Ζοάο Ταβάρες, 78΄ Αντωνίου / 47΄ Κορέια, 79΄ Λέλε

ΣΚΟΡΕΡ: 89΄ πέν. Γιόβετιτς / 23΄ Νίκολιτς, 25΄ Εφαγκέ, 63΄ Παζέ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Στέφαν Έμπνερ

AVAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος