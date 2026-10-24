Mετάλλιο Νο22 για τον εκπληκτικό Πετρούνια - Το παλμαρέ του άρχοντα των κρίκων

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του δευτεραθλητής κόσμου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό κρίκων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής.

Kάπως έτσι, έφτασε τα πέντε μετάλλια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το 22ο συνολικά σε μεγάλες διοργανώσεις.

Αναλυτικά τα μετάλλια του Λευτέρη Πετρούνια:

Ολυμπιακοί Αγώνες: ένα χρυσό μετάλλιο (2016), δύο χάλκινα μετάλλια (2020, 2024)

ένα χρυσό μετάλλιο (2016), δύο χάλκινα μετάλλια (2020, 2024) Παγκόσμια Πρωταθλήματα: τρία χρυσά μετάλλια (2025, 2017, 2018), δύο ασημένιο μετάλλιο (2023, 2026)

τρία χρυσά μετάλλια (2025, 2017, 2018), δύο ασημένιο μετάλλιο (2023, 2026) Παγκόσμιο Κύπελλο: ένα χρυσό μετάλλιο (2026)

ένα χρυσό μετάλλιο (2026) Ευρωπαϊκοί Αγώνες: ένα χρυσό μετάλλιο (2015)

ένα χρυσό μετάλλιο (2015) Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα: οκτώ χρυσά μετάλλια (2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2025), τρία χάλκινα μετάλλια (2011, 2023,2026)

οκτώ χρυσά μετάλλια (2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2025), τρία χάλκινα μετάλλια (2011, 2023,2026) Μεσογειακοί Αγώνες: ένα χρυσό μετάλλιο (2013)

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