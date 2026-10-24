ΦΩΤΟ: H αγκαλιά των δύο παλιόφιλων - Ιτζχάκι και Οκκάς συναντήθηκαν σε άλλο μετερίζι

Συναπάντημα που ξύπνησε μνήμες στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Ο Μπάρακ Ιτζχάκι κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Ανόρθωσης και είναι απέναντι σε ένα… παλιόφιλο. Στην άλλη άκρη του πάγκου, αυτόν της Ομόνοιας Αραδίππου είναι ο Γιάννος Οκκάς, με τον οποίο συνυπήρξαν στην ομάδα της Αμμοχώστου την περίοδο 2012-13.

Και όπως ήταν λογικό, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν και είχαν πράγματα να πουν. Το Νο10 του τότε, συναντήθηκε με το Νο9, σε μία ιδιαίτερη «κόντρα».

Μαζί, αποτέλεσαν ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό επιθετικό δίδυμο υπό τις οδηγίες του προπονητή Ρόνι Λέβι, με τον Ισραηλινό να σκοράρει 13 γκολ σε 23 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα ενώ άλλα εφτά γκολ σημείωσε ο Κύπριος τεχνικός.





Κάτω είναι μερικά φωτογραφικά στιγμιότυπα από την περίοδο 2012-13.









