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Ολυμπιακός - Ε.Ν Ύψωνα: Δεν «Χ»άρηκε κανείς

ΓΗΠΕΔΟ

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Το παιχνίδι είχε μπόλικες ευκαιρίες όμως οι δύο κίπερ κράτησαν... χαμηλά τον δείκτη του σκορ

Χωρίς νικητή (1-1) ολοκληρώθηκε το πρώτο χρονικά παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ε.Ν Ύψωνα, που διεξήχθη στο ΓΣΠ. Ένα αποτέλεσμα που δεν αφήνει καμία από τις δύο ικανοποιημένη καθώς έχασαν σημαντικό έδαφος στην προσπάθεια της... επιβίωσης. Η ομάδα της πρωτεύουσας έχει πλέον έξι βαθμούς, ενώ η αντίστοιχη του Ύψωνα 4. 

Όσον αφορά στο παιχνίδι, οι φιλοξενούμενοι έχασαν σπουδαία ευκαιρία στην αρχή του αγώνα να μπουν μπροστά στο σκορ όμως η εκτέλεση του πέναλτι από τον Ταμπέκου βρήκε σε ετοιμότητα τον Ταλιχμανίδη, ο οποίος κατέγραψε δεύτερη σερί απόκρουση (προηγήθηκε αυτή στην ισοπαλία με την Ομόνοια όταν σταμάτησε τον Ντιονί). Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πήρε τα πάνω του, άνοιξε το σκορ με τον Φελίπε όμως προς τα τέλη του πρώτου μέρους ο Ταμπέκου έφερε το παιχνίδι στα ίσα. 

Στο δεύτερο 45λεπτο, οι γηπεδούχοι μετέτρεψαν την αναμέτρηση σε... μονόλογο. Είχαν τον έλεγχο, τις ευκαιρίες όμως δεν κατάφεραν να κλειδώσουν το τρίποντο. Από την άλλη, η ομάδα του Ύψωνα περιορίστηκε στις αντεπιθέσεις που όμως δεν είχαν αποτέλεσμα.

Όσον αφορά στη συνέχεια (8η αγωνιστική), ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Καρμιώτισσα (30/10), ενώ η Ε.Ν Ύψωνα μια μέρα αργότερα θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε, Φραντζής, Τάμας, Κουντέ (73′ Δούμας), Ενρίκε, Παζ (49′ Χρίστου), Προκόπ (73′ Βρίκκης), Λώλης (62′ Πεχλιβάνης), Σάββα, Κυνηγόπουλος.

Ε.Ν ΥΨΩΝΑ: Χριστοδούλου, Γεωργίου, Ντα Γκράσα, Κατελάρης, Κιάκος (66′ Κιντιγιά), Μπόατενγκ (84′ Δώσης), Παπαφώτης (66′ Αγγελή), Πάρντο (45′ Κειτα), Μπαχάσα, Ταμπέκου, Μπρόμπει (30′ Παπαστυλιανού).

ΣΚΟΡΕΡ: 27' Φελίπε 27′ / 44 Ταμπέκου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: – / Κιάκος, Μπόατενγκ, Μπαχάσα

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

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