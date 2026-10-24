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Στο μικροσκόπιο ακόμα 11 διαιτητές και παράγοντες του μπάσκετ για το σκάνδαλο διαφθοράς

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέα πρόσωπα ενδιαφέροντος στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ προέκυψαν από τη δικογραφία και θα κληθούν για απολογία με fast track διαδικασίες.

Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών για το σκάνδαλο που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ έχουν μπει ακόμα 11 πρόσωπα, σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis. Τα εν λόγω πρόσωπα προκύπτουν από τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί μέχρι τώρα για την υπόθεση των στημένων αγώνων με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο.

Το πιθανότερο είναι πως για τα νέα πρόσωπα δεν θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτήν των έξι βασικών εμπλεκομένων στο σκάνδαλο, δηλαδή με εντάλματα σύλληψης.

Οι 11 νέοι εμπλεκόμενοι, διαιτητές και παράγοντες του μπάσκετ, θα κληθούν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα για να απολογηθούν για όσα τους καταγγέλλουν μάρτυρες της υπόθεσης και ανάλογα με τις εξηγήσεις που θα δώσουν θα κριθεί εάν θα συλληφθούν.

Η διαδικασία με τις κλητεύσεις των νέων εμπλεκομένων αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δευτέρα, δηλαδή μόλις ολοκληρωθούν οι απολογίες των έξι βασικών κατηγορουμένων για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του iEidiseis, οι καταθέσεις των νέων 11 προσώπων δεν θα καθυστερήσουν, καθώς οι κλήσεις θα γίνουν με fast track διαδικασίες.

sdna.gr

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