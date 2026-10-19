Χωρίς τον Χάαλαντ η τελευταία προπόνηση της Σίτι πριν από το ματς με την ΑΕΚ

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες της Μάντσεστερ Σίτι και της ΑΕΚ για την επερχόμενη μεταξύ τους μονομαχία, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Από την τελευταία προπόνηση των «πολιτών» απουσίασε το βαρύ πυροβολικό της ομάδας, Έρλινγκ Χάαλαντ, με τον Νορβηγό να μην πατά καθόλου χορτάρι, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις φήμες που τον θέλουν να μένει εκτός της συγκεκριμένης αναμέτρησης για λόγους ξεκούρασης.

Ο προπονητής της Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι η συμμετοχή του Νορβηγού στον αγώνα με την ΑΕΚ θα ξεκαθαρίσει την ημέρα του αγώνα. Ωστόσο, η απουσία του από την προπόνηση εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με τις τελικές επιλογές του Ιταλού τεχνικού ενόψει της αναμέτρησης.

Μαζί με τον Έρλινγκ Χάαλαντ απουσίαζαν και οι Ματέους Νούνιες, Νίκο Ο’Ράιλι και Ματέο Κόβασιτς, ενώ εκτός δράσης βρίσκεται και ο Αντουάν Σεμένιο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους δύο μήνες.