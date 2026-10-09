Ιραόλα για την υπόθεση της Σίτι: «Το χειρότερο πράγμα είναι η αβεβαιότητα»

Η επανέναρξη του αγγλικού πρωταθλήματος επιφυλάσσει ένα σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Άνφιλντ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, ο προπονητής των «κόκκινων», Άντονι Ιραόλα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υπόθεση της Σίτι και στις κατηγορίες για 114 παραβάσεις. Ο ίδιος τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην υπόθεση είναι η αβεβαιότητα, καθώς κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τελική έκβαση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Άντονι Ιραόλα: «Νομίζω ότι το χειρότερο πράγμα είναι η αβεβαιότητα. Κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί. Εμείς θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στη Λίβερπουλ και στο να είμαστε η καλύτερη ομάδα που μπορούμε. Αυτή είναι η δική μου πρόκληση.Δεν γνωρίζουμε την κατάσταση. Επομένως, δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο να εκφράσω την άποψή μου για θέματα για τα οποία δεν έχω αφιερώσει τον χρόνο που έχει αφιερώσει η επιτροπή, αναλύοντας τα πάντα. Τα μέλη της εξέτασαν την υπόθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι εκείνα που πρέπει να δώσουν τις απαντήσεις.Η γνώμη μου δεν είναι έγκυρη, επειδή δεν έχω αφιερώσει τον ίδιο χρόνο ούτε έχω μελετήσει την υπόθεση στον ίδιο βαθμό με εκείνους».

sport-fm.gr