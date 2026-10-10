Πάτησε ξανά στη δεκάδα ο Ζαμπελίνσκι!

Σημαντικές επιδόσεις κατέγραψαν οι Κύπριοι ποδηλάτες στην ατομική χρονομέτρηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου 2026, στη Σέντσουρ της Σλοβενίας.

Ο Μπογκντάν Ζαμπελίνσκι ξεχώρισε στην κατηγορία U23, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στην Ευρώπη στη διαδρομή των 22,1 χιλιομέτρων! Ο Κύπριος πρωταθλητής επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, συνεχίζοντας τις δυνατές εμφανίσεις του σε διεθνές επίπεδο.

Στους Άνδρες Elite, ο Ανδρέας Μιλτιάδης κατέλαβε την 31η θέση, σε έναν απαιτητικό αγώνα με τη συμμετοχή κορυφαίων χρονομετριστών της Ευρώπης. Νικητής αναδείχθηκε ο Σλοβένος Πρίμοζ Ρόγκλιτς, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της χώρας του στη διοργάνωση.

Θετική παρουσία και για τη Σωτηριάνα Σοφία Γαβριήλ, η οποία τερμάτισε στην 31η θέση στην κατηγορία των Νεανίδων, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις της χρονιάς.

Οι επιδόσεις των Κύπριων αθλητών αποτελούν ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια της κυπριακής ποδηλασίας να διατηρεί δυναμική παρουσία στο ευρωπαϊκό στερέωμα.