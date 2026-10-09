Αρτέτα: «Ο Τζόλης θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες»

Την απουσία του Χρήστου Τζόλη για τις επόμενες εβδομάδες επιβεβαίωσε ο Μικέλ Αρτέτα, αποκαλύπτοντας πως ο Έλληνας εξτρέμ ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό.

Ο τραυματισμός του διεθνούς άσου προκάλεσε ανησυχία τόσο στις τάξεις της Εθνικής Ελλάδας όσο και στην Άρσεναλ, με τον προπονητή του να αναφέρεται στην κατάστασή του ενόψει της αναμέτρησης με τη Λιντς για την 6η αγωνιστική της Premier League.

«Ο Τζόλης ταλαιπωρείται από έναν μυϊκό τραυματισμό και θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες. Δεν είναι διαθέσιμος (σ.σ για τον αγώνα με τη Λιντς)», είπε αναλυτικά.

sport-fm.gr