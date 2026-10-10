Θα καλυφθούν οι απουσίες

Το μεγάλο βάθος της φετινής ΑΕΚ πιστεύεται ότι θα καλύψει τις απουσίες που θα έχει το συγκρότημα του Ρούμπεν Σεγιές στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αρ. Δεν υπολογίζονται οι Τσακόν (υποβλήθηκε σ’ επέμβαση για αφαίρεση βίδας από το πόδι του), Όλιβαν και Αμίν, ωστόσο οι επιλογές για τον Ισπανό τεχνικό παραμένουν αρκετές και ποιοτικές, έστω κι αν η περίπτωση Τσακόν προκάλεσε ανησυχία στο κιτρινοπράσινο στρατόπεδο.

Και τούτο διότι οι ενοχλήσεις που ένιωσε ο Βενεζουελάνος μεσοεπιθετικός ήταν σε μια περίοδο όπου ο παίκτης άρχισε να επαναβρίσκει τον παλιό, καλό του εαυτό του, έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του. Στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές ο Τσακόν μετρά ισάριθμες συμμετοχές, τρεις ως αλλαγή, μία ως βασικός, έχοντας πετύχει δύο γκολ. Πάντως, στην ΑΕΚ εκτιμούν ότι δεν θ’ απουσιάσει για μεγάλο διάστημα.

Το αρχικό σχήμα που θα παρατάξει ο Σεγιές κόντρα στην Ομόνοια Αρ. δεν αναμένεται να έχει πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Τερματοφύλακας θα είναι ο Παλεάρι, οι Μιραμόν (Εκπολό) και Πηλέας τα δύο μπακ, ενώ οι Μιλίτσεβιτς και Σαμπορίτ ή Βαν ντε Χορν θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αποτελεί η μεσαία γραμμή, με τις τρεις θέσεις να διεκδικούν οι Λέδες, Κέλερ, Ρέπας, Μράπτι και Πάνκοφ. Στην επίθεση επικρατέστεροι είναι οι Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι και Μπάγιτς.