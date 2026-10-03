Με αυτοπεποίθηση και υψηλούς στόχους συνεχίζει τη σεζόν ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

Μία γεμάτη χρονιά με σημαντικές διακρίσεις διανύει ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει ήδη κατακτήσει δύο μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, ενώ παράλληλα έχει σημειώσει σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη, βρισκόμενος πλέον στο Νο30. Τη Δευτέρα (05/10) αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μπακού.

Ο Κύπριος τζουντόκα έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες και το αργυρό στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ σημαντική ήταν και η 5η θέση που κατέλαβε στο Grand Slam της Γεωργίας. Ο ίδιος δηλώνει ικανοποιημένος από την πορεία του μέχρι στιγμής, καθώς σχεδόν σε κάθε αγώνα κατάφερε είτε να πετύχει μία σημαντική διάκριση είτε να πραγματοποιήσει μία καλή εμφάνιση, με στόχο να ολοκληρώσει τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από τα δύο φετινά μετάλλια, ξεχωρίζει περισσότερο είναι το αργυρό στους Μεσογειακούς Αγώνες, μέσα από το οποίο έγινε ο πρώτος Κύπριος άντρας τζουντόκα που κατακτά μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. «Φυσικά αγωνίστηκα για το χρυσό και πίστευα ότι μπορούσα να το κατακτήσω. Παρόλα αυτά, το αργυρό μετάλλιο είναι εξίσου σημαντικό για μένα και είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό», αναφέρει.

Η φετινή του πορεία συνοδεύεται και από σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη, όπου πλέον βρίσκεται στο Νο30. Ο Χριστοδουλίδης δεν αποδίδει την εξέλιξη αυτή σε κάποια συγκεκριμένη αλλαγή στην προπόνησή του, αλλά κυρίως στην ωρίμανσή του ως αθλητής και στο γεγονός ότι αρχίζει να καταλαβαίνει καλύτερα τόσο το άθλημά του όσο και τον εαυτό του. Παράλληλα, χρειάστηκε να προσαρμοστεί και στην αλλαγή κατηγορίας, μία μετάβαση που, όπως παραδέχεται, δεν ήταν εύκολη.

«Πιστεύω ότι φέτος έδειξα τον εαυτό μου σε αρκετούς αγώνες. Νιώθω όμως ότι έχω ακόμα πολλά περισσότερα να δείξω». Η μεγαλύτερη διαφορά που βλέπει ο ίδιος στον εαυτό του τον τελευταίο χρόνο είναι η αυτοπεποίθηση με την οποία μπαίνει πλέον στους αγώνες. Νιώθει έτοιμος να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε αντίπαλο βρεθεί απέναντί του, ακόμη και τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου.

«Νιώθω ότι πλέον δεν σκέφτομαι τόσο ποιος είναι ο αντίπαλος. Πιστεύω περισσότερο στις δικές μου δυνατότητες. Είχα και πριν αυτοπεποίθηση. Τώρα όμως νιώθω ότι έχει αλλάξει κάτι μέσα μου. Δεν είναι απλά ότι πιστεύω πως μπορώ να τα καταφέρω. Είναι σαν να ξέρω πλέον ότι μπορώ».

Επόμενος μεγάλος σταθμός για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Αζερμπαϊτζάν τη Δευτέρα (05/10). Πρόκειται, όπως ο ίδιος τονίζει, για τον δυσκολότερο αγώνα της χρονιάς, με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών του κόσμου. Ο Κύπριος τζουντόκα ταξιδεύει στη διοργάνωση έχοντας θέσει ως μεγάλο στόχο την είσοδο στην πρώτη επτάδα.

«Ξέρω ότι ακόμα και μία νίκη σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντική. Ό,τι κι αν καταφέρω εκεί θα είναι σημαντικό. Είναι μια διοργάνωση όπου όλοι οι αθλητές πηγαίνουν για να διεκδικήσουν κάτι».

Η αγωνιστική του χρονιά δεν ολοκληρώνεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς στο πρόγραμμά του βρίσκονται στη συνέχεια το Grand Slam του Άμπου Ντάμπι και το Grand Prix του Ζάγκρεμπ, ενώ είναι πιθανό να προστεθούν ακόμη δύο αγώνες. Ο Χριστοδουλίδης θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται και να κυνηγά καλά αποτελέσματα μέχρι το τέλος της σεζόν, επιδιώκοντας να δώσει συνέχεια στις εμφανίσεις και τις διακρίσεις που έχουν σημαδέψει μέχρι στιγμής τη φετινή του πορεία.

Στην προσπάθειά του για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, ο Πέτρος Χριστοδουλίδης έχει στο πλευρό του σημαντικούς υποστηρικτές, που συμβάλλουν στην προετοιμασία και την αγωνιστική του πορεία.

Τις προσπάθειές του στηρίζουν η Allwyn Κύπρου και η Χαραλαμπίδης Κρίστης, καθώς και τα προγράμματα #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη και Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028 της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ σταθερά στο πλευρό του βρίσκονται η Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούντο, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

«Η στήριξη που έχω είναι πολύ σημαντική, καθώς μου δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζω την προσπάθειά μου και να κυνηγώ τους στόχους μου. Ευχαριστώ όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου και πιστεύουν σε εμένα. Από την πλευρά μου, συνεχίζω τη δουλειά με τον ίδιο στόχο και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να φτάσω εκεί που θέλω», ανέφερε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης.