Το… χρηματιστήριο της Εθνικής Κύπρου

Οι Κύπριοι «λεγεωνάριοι» που διαπρέπουν στα γήπεδα του εξωτερικού είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και δίνουν τη μεγαλύτερη ώθηση στη χρηματιστηριακή αξία της Εθνικής μας ομάδας. Για το απαιτητικό πρόγραμμα των τεσσάρων αγώνων στο Nations League, ο ομοσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Μάντζιος, δημιούργησε ένα κράμα έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αγωνίζονται άλλοι στο εγχώριο πρωτάθλημα και άλλοι στα γήπεδα του εξωτερικού.

Είναι ολοφάνερο ότι οι υψηλές «μετοχές» των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται εκτός συνόρων είναι εκείνες που ανεβάζουν αισθητά τη χρηματιστηριακή αξία της Εθνικής Κύπρου.

Πόσο αξίζει, όμως, ο καθένας από τους 28 διεθνείς μας, συμπεριλαμβανομένου και του Χρίστου Σιέλη, ο οποίος δεν ταξίδεψε στο Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού; Η απάντηση βρίσκεται στις εκτιμήσεις του Transfermarkt, της γνωστής ιστοσελίδας που καταγράφει, μεταξύ άλλων, και τις χρηματιστηριακές αξίες των ποδοσφαιριστών.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας δεσπόζει με μεγάλη διαφορά το όνομα του Μάρκους Έντουαρντς! Ο μεσοεπιθετικός της Μπέρνλι αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο στα χέρια του ομοσπονδιακού τεχνικού, με την αξία του να αγγίζει το ποσό των 6.000.000 ευρώ! Η ισχυρή παρουσία των εκτός συνόρων διεθνών μας συνεχίζεται με τον Ιωάννη Πίττα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο οποίος αποτιμάται στα 2.500.000 ευρώ και τον Λοΐζο Λοΐζου του Ερυθρού Αστέρα, η αξία του οποίου φτάνει τα 2.000.000 ευρώ. Το κλειστό κλαμπ των εκατομμυριούχων συμπληρώνουν ο Έκτωρ Κυπριανού με 1.500.000 ευρώ, ο Γρηγόρης Κάστανος με 1.300.000 ευρώ, ο Ιωάννης Κωστή με 1.200.000 ευρώ, ενώ στο ένα εκατομμύριο ανέρχεται η αξία του Νικόλα Παναγιώτου.

Από τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται εντός συνόρων, ο Κωνσταντίνος Λαΐφης του ΑΠΟΕΛ έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εξία με 900.000 ευρώ!

Έχοντας πέντε ποδοσφαιριστές στην αποστολή, η Ομόνοια έχει έντονη παρουσία στην Εθνική, με τον Ανδρόνικο Κακουλλή να κοστολογείται στα 750.000 ευρώ και τον Παναγιώτη Ανδρέου στα 600.000 ευρώ. Στον αντίποδα, ο Φαμπιάνο βρίσκεται στα 50.000 ευρώ, ένα νούμερο που επηρεάζεται βεβαίως από την ποδοσφαιρική ηλικία του και όχι από την αδιαμφισβήτητη κλάση του κάτω από τα δοκάρια. Οι ομάδες που έχουν πέραν του ενός διεθνούς, εκτός από την Ομόνοια, είναι ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ με τρεις παρουσίες και ο ΑΠΟΕΛ με δύο.