Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Γερμανία – Ελλάδα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας δοκιμασία για την Ελλάδα στο UEFA Nations League 2026/27, με την Εθνική να αντιμετωπίζει τη Γερμανία απόψε στις 21:45, για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν Σερβία και Ολλανδία.

Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση, με τη νίκη της Γερμανίας να προσφέρεται στο 1.40. Το διπλό της Ελλάδας δίνεται στα 7.20, ενώ η ισοπαλία προσφέρεται στα 5.00.

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Επιλογές υπάρχουν και στην αγορά των συνολικών γκολ. Το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.55, ενώ το ενδεχόμενο να σημειωθούν μέχρι δύο γκολ, Under 2.5, δίνεται στα 2.47.

Στις ειδικές αγορές της αναμέτρησης, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στα 2.90.

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