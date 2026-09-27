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Ολοκληρώνει για Λετονία η Εθνική Ανδρών

ΓΗΠΕΔΟ

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Το δεύτερο της παχινίδι στο Νations League και πάλι εκτός έδρας

Στη Λετονία βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών, ενόψει του αγώνα της Δευτέρας με την Εθνική ομάδα της χώρας για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:00 (ΡΙΚ). 

Μετά την υπερπροσπάθεια απέναντι στο Μαυροβούνιο και το αρνητικό αποτέλεσμα το οποίο διαμορφώθηκε λίγο πριν το τέλος, η ομάδα μας θέλει να πάρει τους τρεις βαθμούς στη Λετονία για να συνεχίσει να διεκδικεί μια από τις δύο προνομιούχες θέσεις του ομίλου.

Η Λετονία ξεκίνησε και αυτή με ήττα τη διοργάνωση χάνοντας με 2-0 εκτός έδρας από την Αρμενία.

Η Εθνική μας θα προπονηθεί σήμερα στις 18:00 στο γήπεδο που θσ φιλοξενήσει τον αγώνα, το Skonto Stadium στη Ρίγα ενώ θα προηγηθεί στις 17:30 η συνέντευξη τύπου του Απόστολου Μάντζιου για τον αυριανό αγώνα. ΄

Κατηγορίες

Εθνικη - ΚΟΠ

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