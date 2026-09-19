Βρήκε… θύμα την Τότεναμ και χαμογέλασε η Άστον Βίλα!

Βρήκε το ιδανικό θύμα και χαμογέλασε η Άστον Βίλα! Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στην Premier League, επικρατώντας με το εμφατικό 3-2 της Τότεναμ εκτός έδρας και βύθισε ακόμη περισσότερο το σύνολο του Ντε Τζέρμπι στην εσωστρέφεια. Με τον κόσμο των γηπεδούχων να αντιδρά με αποδοκιμασίες και αποχώρηση νωρίς από το γήπεδο, βλέποντας την ομάδα του να σκοράρει για πρώτο ματς στις πέντε πρώτες αγωνιστικές και να έχει δύο πόντους.

Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν, αλλά ακόμη μια φορά η Τότεναμ δεν μπορούσε να μετατρέψει τις ευκαιρίες της σε γκολ. Κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι, παγώνοντας τους Λονδρέζους στο φινάλε του ημιχρόνου με κοντινό τελείωμα του Μανζάμπι (45’+4’).

Μια από τα ίδια και στο δεύτερο μέρος, με την Τότεναμ να βρίσκει επιτέλους δίχτυα με τον Κούντους στο 60’ αλλά το τέρμα του να ακυρώνεται για οφσάιντ και η ομάδα του να παραμένει στο… ζερό. Επτά λεπτά αργότερα ο Τζάκσον έδωσε αέρα δύο τερμάτων στη Βίλα, η οποία ολοκλήρωσε το πάρτι στο 79ο λεπτό με τον Μπουεντία.

Το μόνο που κατάφεραν οι «σπερς» ήταν να πετύχουν το παρθενικό τέρμα στο πρωτάθλημα, με τον Γκάλαχερ να μειώνει στο 86ο λεπτό σε 3-1 και στην τελευταία φάση του αγώνα ο Βαν Χέκε έγραψε το 3-2, αλλά δεν είχε απομείνει άλλος χρόνος για τους γηπεδούχους...

sport-fm.gr