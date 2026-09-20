Τεράστια εμφάνιση από το κυπριακό δίδυμο Στυλιανό Χριστοδούλου και Λευτέρη Νέος

Τεράστια εμφάνιση από το κυπριακό δίδυμο Στυλιανός Χριστοδούλου / Λευτέρης Νέος, που επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 6-4) των Vladyslav Orlov / Oleksandr Ovcharenko, σε έναν αγώνα διάρκειας 1 ώρας και 15 λεπτών!

Με Μάρκο Παγδατή στις εξέδρες, η Εθνική ομάδα δεν τα παρατά και παλεύει μέχρι τέλους για την ανατροπή. Οι δύο Κύπριοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και, ιδιαίτερα μετά τα μέσα του πρώτου σετ, έδειξαν μεγάλη αποφασιστικότητα, κερδίζοντας τους κρίσιμους πόντους και τα κρίσιμα games που τους έφεραν στη μεγάλη νίκη!

Η Κύπρος μένει ζωντανή!

Μετά το 0-2 της πρώτης ημέρας, η Εθνική μας απαντά με μια σπουδαία νίκη στο διπλό και κρατά ανοικτή τη μάχη για την πρόκριση.

Η εξέδρα δεν σταμάτησε να στηρίζει!

Και αυτή η προσπάθεια γίνεται με έναν ενθουσιώδη κόσμο στο πλευρό της Εθνικής!

Παρά το 0-2 της πρώτης ημέρας, οι φίλαθλοι γέμισαν τις εξέδρες του Εθνικού Κέντρου Τένις και με φωνή, χειροκρότημα και ασταμάτητη στήριξη έδωσαν στους αντισφαιριστές μας την ώθηση που χρειάζονταν.

Αυτός ο κόσμος αξίζει ένα μεγάλο «ευχαριστώ»!

Στις εξέδρες, μαζί με τους φίλους της Εθνικής, βρίσκεται και ο Μάρκος Παγδατής, στηρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟΕ κ. Γιώτης Ιωαννίδης.

Δεν τα παρατάμε. Παλεύουμε μέχρι τον τελευταίο πόντο!

Η μεγάλη ανατροπή παραμένει ο στόχος και η Εθνική θα τα δώσει ΟΛΑ μέχρι το τέλος!