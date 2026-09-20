Πλέον -και- τα αυτονόητα

Φτάσαμε να εκθειάζουμε τα αυτονόητα σε τούτο τον τόπο! Ήρθε ένας διαιτητής από την Ουγγαρία να μας αποδείξει -ελάχιστα 24ωρα μετά τη σωρεία παραπόνων- πως γίνεται η δουλειά. Άρα είτε δε θέλουν οι δικοί μας ρεφ, είτε δεν μπορούν! Σ’ ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων (Ομόνοια-Θέλτα) για την League Phase του Europa League (!), ο Μπάλας Μπέρκε πέρασε απαραίτητος.

Αυτό σημαίνει ένα και μοναδικό πράγμα: Πως δεν έκανε λάθη. Κι γι’ αυτό χρειάζεται τόσο ψυχραιμία όσο και ικανότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς γίνεται στην μόλις 3η αγωνιστική, οι μισές ομάδες να έχουν παράπονα! Είτε δικαιολογημένα, είτε όχι. Αυτό σημαίνει πως όντως κάτι πάει πολύ λάθος. Ας το φτιάξουμε πριν ξεφύγει το κακό.

A.K