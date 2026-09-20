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Ήττα στο διπλό για τα αδέλφια Τσιτσιπά και νέο προβάδισμα για την Σλοβακία κόντρα στην Ελλάδα

ΓΗΠΕΔΟ

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Για το Davis Cup

Την ήττα στο διπλό του Davis Cup υπέστησαν το πρωί της Κυριακής (20/09) τα αδέλφια Τσιτσιπά, με τον Στέφανο και τον Πέτρο να χάνουν με 2-0 σετ (7-6, 6-3) από τους Λούκας Ποκόρνι και Μίλος Κάρολ μετά από 1 ώρα και 26 λεπτά αγώνα.

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, ο Πέτρος Τσιτσιπάς αντικατέστησε τον Στέφανο Σακελλαρίδη, με το ελληνικό δίδυμο να χάνει στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ και εν συνεχεία να μην μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση.

Έτσι λοιπόν, η Eλλάδα έμεινε εκ νέου πίσω στο σκορ στο ζευγάρι με την Σλοβακία, με την αντίπαλό να προηγείται πλέον με 2-1 και να χρειάζεται μία νίκη για την πρόκριση στα Qualifiers του Davis Cup το 2027.

Σάββατο 19/09

Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Σακελλαρίδης 2-0 σετ

Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2 σετ

Κυριακή 20/09

Ποκόρνι/Κάρολ-Στ. Τσιτσιπάς/Π. Τσιτσιπάς 2-0 σετ

Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Τσιτσιπάς

Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Σακελλαρίδης

sport-fm.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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