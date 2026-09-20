Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη...

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Δεν σήκωσε κεφάλι ο ΑΠΟΕΛ και αυτό προβληματίζει

Ο ΑΠΟΕΛ άφησε δύο βαθμούς στη Λεμεσό, έχει πλέον 4 βαθμούς από τους 12 που διεκδίκησε, κι αυτός ο αριθμός είναι αρκετός για να αυξήσει τον προβληματισμό. Από τα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε η ομάδα της πρωτεύουσας, μόνο με την ΑΕΛ παρουσιάστηκε αντάξια των προσδοκιών (6-0). Στα άλλα τρία, το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου δεν είχε την φρεσκάδα, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα για να κλειδώσει το τρίποντο. 

Στις τρεις λοιπόν αναμετρήσεις με ΑΕΚ, Ανόρθωση και Απόλλωνα, ο ΑΠΟΕΛ ήταν στην ίδια θέση. Αυτή του... κυνηγού. Οι γαλαζοκίτρινοι με την πλάτη στον τοίχο, έμεναν πίσω στο σκορ με αποτέλεσμα να ψάχνουν την ισοπαλία ή ακόμα και την ανατροπή. Μόνο κόντρα στην ΑΕΛ προηγήθηκαν και διατήρησαν το υπέρ τους αποτέλεσμα μέχρι τέλους.

Στην πρεμιέρα με την ΑΕΚ, ο δείκτης του σκορ ήταν ήδη στο 3-0 και ο Αγγελόπουλος απλά... μείωσε με το γκολ της τιμής στο 89'. Κόντρα στην Ανόρθωση, ο ΑΠΟΕΛ έμεινε και πάλι πίσω στο σκορ, ισοφάρισε όμως είδε τον βαθμό να χάνεται στο 90' με γκολ του Λόπες. Στο ψεσινό παιχνίδι με τον Απόλλωνα, ο Ροντρίγκες σκόραρε νωρίς και έβαλε την ομάδα της πρωτεύουσας στα... σχοινιά. 

Το θετικό από το ντέρμπι με τον Απόλλωνα είναι πως και στις δύο φορές που προηγήθηκε το σύνολο του Λοσάδα, ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να ισοφαρίσει. Ωστόσο, γίνεται αντιληπτό πως για να εκπληρώσει τους στόχους της η ομάδα του Παπαδόπουλου, θα πρέπει να... σταματήσει να δέχεται πρώτη γκολ, ώστε να έχει τον πρώτο λόγο και να μην... τρέχει. 

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