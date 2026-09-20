Μία βραδιά που «φώναξε» δυνατά η Ομόνοια

Ονειρική βραδιά για την Ομόνοια και το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα ήταν η νύχτα της Τετάρτης (16/09). Η νίκη επί της Θέλτα στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League ήταν από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές επιτυχίες του «τριφυλλιού» και ενδεικτική της προόδου που έχουν κάνει οι ομάδες μας τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, δεν βλέπουμε συχνά κυπριακή ομάδα να κερδίζει ομάδα της Primera Division. Η βολίδα του Μπάλκοβετς, εκτός από τους τρεις βαθμούς και το μπόνους των 450 χιλιάδων ευρώ που χάρισε στην Ομόνοια, ταυτόχρονα χάρισε και πολύτιμους βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της Κύπρου στην UEFA (είμαστε σταθερά στην 15η θέση).

Μεγάλη βραδιά ήταν και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος «έλιωσε», ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης» (το τελικό 2-1 φαντάζει κολακευτικό) κι έκανε ποδαρικό με το δεξί στην ίδια διοργάνωση, με τους ερυθρόλευκους να φιλοδοξούν φέτος να φθάσουν πολύ μακριά στο Europa League. Ας μην ξεχνάμε, ότι κατά τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού ξόδεψαν περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ για μεταγραφές!

Ιστορία έγραψε και ο ΟΦΗ του Χρίστου Κόντη, ο οποίος την περασμένη Πέμπτη κέρδισε την Χόφενχαιμ, ομάδα της Bundesliga. Η Ευρώπη υποκλίθηκε στην ομάδα της Κρήτης, η οποία επιβεβαίωσε πόσο πολύ έχει «μεγαλώσει» τα τελευταία δύο χρόνια (κύπελλο, σούπερ καπ, νίκη στο «Καραϊσκάκης» και στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League). Η Ελλάδα είναι μία ανάσα από την προνομιούχα 10η θέση στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ.