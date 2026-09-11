Τα... κάτω πάνω και το 80%

Με αέρα υπεροχής θα φιλοξενήσει αύριο (12/9) τον Απόλλωνα η Ομόνοια αν κρίνουμε από τα εξαιρετικά αποτελέσματά της απέναντί του την τελευταία τριετία.

Ειδικότερα στα τελευταία δέκα ματς με τους Λεμεσιανούς το τριφύλλι έχει ποσοστό επιτυχίας 60%, μετρώντας έξι νίκες και μόλις δύο ήττες (δύο ισοπαλίες).

Ουσιαστικά οι πράσινοι έφεραν τα... κάτω-πάνω αν συγκρίνουμε με τα προηγούμενα δέκα ματς στα οποία τα αποτελέσματα ήταν εντελώς αντίστροφα, καθώς είχαν δύο νίκες και έξι ήττες.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι σε αυτά τα ματς της τελευταίας τριετίας η Ομόνοια έχει ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στα εντός έδρας παιχνίδια όπου μετράει τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες (ποσοστό επιτυχίας 80%) όντας μάλιστα αήττητη καθώς το άλλο έληξε ισόπαλο.