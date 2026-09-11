Μαρτίνς: «Όταν δεν τα παρατάς δείχνει νοοτροπία νικητή»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Νέας Σαλαμίνας με 2-1 στη Λεμεσό χάρη σε γκολ στο 96ο λεπτό.

Αναλυτικά...

Ήταν δύσκολο μετά το τελευταίο ματς αλλά οι παίκτες πήραν το αποτέλεσμα που θέλαμε. Φυσικά είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα, δείχνει ότι οι παίκτες δεν τα παράτησαν και όταν δεν τα παρατάς, δείχνει νοοτροπία νικητή για εμένα. Σε αυτό το παιχνίδι ήμασταν ξανά πιο aggressive ειδικά αμυντικά, ξέραμε ότι ο αντίπαλος παίζει με συνδυασμούς και νομίζω ετοιμαστήκαμε καλά για αυτό. Αλλά η Νέα Σαλαμίνα έκανε επίσης θετικό παιχνίδι, κάτι που δίνει μεγαλύτερη αξία στη νίκη μας. Τώρα η πρόκληση είναι να κρατήσουμε τη χημεία του σημερινού παιχνιδιού και των 75΄ του αγώνα με την Ανόρθωση.

Από αύριο έχουμε ακόμη μία επιλογή στην επίθεση. Σήμερα παίξαμε με τον Γιόβετιτς στην κορυφή που δεν είναι εννιάρι αλλά θυσιάστηκε για την ομάδα. Όταν χάνεις δύο σημαντικούς παίκτες με πολλή επιρροή στην ομάδα μας αυτό δυσκολεύει την ομάδα χωρίς να είναι δικαιολογία για τα πάντα. Eίδατε και σήμερα ότι ήμασταν αργοί στην ανάπτυξη και πρέπει να το δουλέψουμε.