«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπανζά

Ο Σιμόν Μπανζά πολύ σύντομα αναμένεται να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ, έστω κι αν χρειάστηκε αναβολή μερικών ωρών για να φτάσει στη χώρα μας.

Ο Κονγκολέζος έχασε την πτήση από Κωνσταντινούπολη, ήταν να φτάσει το πρωί, τελικά έφτασε βράδυ Σαββάτου για να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και ν’ ανακοινωθεί το Σάββατο.

Η μεταγραφή θα αφορά δανεισμό ενός έτους με οψιόν αγοράς στα 4 εκατ.ευρώ από την Αλ Τζαζίρα.

sport-fm.gr