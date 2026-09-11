«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπανζά
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Σιμόν Μπανζά βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, πατώντας ελληνικό έδαφος το βράδυ της Παρασκευής ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.
Ο Σιμόν Μπανζά πολύ σύντομα αναμένεται να γίνει παίκτης του ΠΑΟΚ, έστω κι αν χρειάστηκε αναβολή μερικών ωρών για να φτάσει στη χώρα μας.
Ο Κονγκολέζος έχασε την πτήση από Κωνσταντινούπολη, ήταν να φτάσει το πρωί, τελικά έφτασε βράδυ Σαββάτου για να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και ν’ ανακοινωθεί το Σάββατο.
Η μεταγραφή θα αφορά δανεισμό ενός έτους με οψιόν αγοράς στα 4 εκατ.ευρώ από την Αλ Τζαζίρα.
sport-fm.gr