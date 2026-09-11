Πήρε το θρίλερ στη Λευκωσία με clutch Βεζένκοβ ο Ολυμπιακός!

Στην Κύπρο συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κοντραρίστηκε με τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνούα «Νεόφυτος Χανδριώτης» και έπαιξε ματς θρίλερ με τη σερβική ομάδα. Τελικά ο πρωταθλητής Ευρώπης πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με 89-87 σε παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς.

Για τους ερυθρολευκους ο Βεζένκοβ που έβαλε μεγάλα καλάθια στο τέλος είχε 22 πόντους, ο Φουρνιέ τελείωσε με 16 πόντους και ο Μίλερ-Μακιντάιρ σταμάτησε στους 11 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Μονέκε και ο Νουόρα είχαν από 17 πόντους, ενώ ο Μότλεϊ σταμάτησε στους 15 πόντους.

Το ματς

Με το καλάθι του Μιλουτίνοφ έγινε το 16-13 για τον Ολυμπιακό στα μέσα της πρώτης περιόδου. Οι Πειραιώτες έχασαν την αυτοσυγκέντρωση της, οι Σέρβοι ανέβηκαν σε άμυνα και επίθεση και έγραψαν το 22-29 λίγο πριν το τέλος της περιόδου.

Οι ερυθρόλευκοι αντέδρασαν και πάτησαν το γκάζι στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, με τον Φουρνιέ να μειώνει σε 45-49. Το τρίποντο του Γουόρντ έκανε το 54-53 στο 19', ενώ ο Φουρνιέ διαμόρφωσε το 56-55 στο ημίχρονο.

Με ένα τρίποντο του Νουόρα, ο Ερυθρός Αστέρας έκανε το 64-72 στο 26'. Ο Φουρνιέ μάζεψε τη διαφορά στους 4 για το 68-72, με τον Μπάτλερ να σκοράρει για το 71-76.

Ο Μότλεϊ νίκησε την άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ ο Γουόρντ έφερε το ματς στο καλάθι για το 83 -85 στο 36'. Ο Βεζένκοβ έγραψε το 85-87, ενώ και πάλι ο Σάσα έκανε το 89-97στα 37 δευτερόλεπτα. Οι Σέρβοι αστόχησαν σε δύο τρίποντα, αλλά κράτησαν την κατοχή με 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Μπόλντγουιν αστόχησε και ο Ολυμπιακός άντεξε για να πάρει το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 56-55, 71-76, 89-87.

gazzetta.gr