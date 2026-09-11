ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε το θρίλερ στη Λευκωσία με clutch Βεζένκοβ ο Ολυμπιακός!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-87 του Ερυθρού Αστέρα στο Νεόφυτος Χανδριώτης, έχοντας ως κορυφαίο τον Σάσα Βεζένκοβ σε ματς θρίλερ.

Στην Κύπρο συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κοντραρίστηκε με τον Ερυθρό Αστέρα στο τουρνούα «Νεόφυτος Χανδριώτης» και έπαιξε ματς θρίλερ με τη σερβική ομάδα. Τελικά ο πρωταθλητής Ευρώπης πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με 89-87 σε παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς.

Για τους ερυθρολευκους ο Βεζένκοβ που έβαλε μεγάλα καλάθια στο τέλος είχε 22 πόντους, ο Φουρνιέ τελείωσε με 16 πόντους και ο Μίλερ-Μακιντάιρ σταμάτησε στους 11 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Μονέκε και ο Νουόρα είχαν από 17 πόντους, ενώ ο Μότλεϊ σταμάτησε στους 15 πόντους.

Το ματς

Με το καλάθι του Μιλουτίνοφ έγινε το 16-13 για τον Ολυμπιακό στα μέσα της πρώτης περιόδου. Οι Πειραιώτες έχασαν την αυτοσυγκέντρωση της, οι Σέρβοι ανέβηκαν σε άμυνα και επίθεση και έγραψαν το 22-29 λίγο πριν το τέλος της περιόδου.

Οι ερυθρόλευκοι αντέδρασαν και πάτησαν το γκάζι στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, με τον Φουρνιέ να μειώνει σε 45-49. Το τρίποντο του Γουόρντ έκανε το 54-53 στο 19', ενώ ο Φουρνιέ διαμόρφωσε το 56-55 στο ημίχρονο.

Με ένα τρίποντο του Νουόρα, ο Ερυθρός Αστέρας έκανε το 64-72 στο 26'. Ο Φουρνιέ μάζεψε τη διαφορά στους 4 για το 68-72, με τον Μπάτλερ να σκοράρει για το 71-76.

Ο Μότλεϊ νίκησε την άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ ο Γουόρντ έφερε το ματς στο καλάθι για το 83 -85 στο 36'. Ο Βεζένκοβ έγραψε το 85-87, ενώ και πάλι ο Σάσα έκανε το 89-97στα 37 δευτερόλεπτα. Οι Σέρβοι αστόχησαν σε δύο τρίποντα, αλλά κράτησαν την κατοχή με 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Μπόλντγουιν αστόχησε και ο Ολυμπιακός άντεξε για να πάρει το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 56-55, 71-76, 89-87.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εργαζόμενοι της Αρσεναλ φοβούνται τις περικοπές θέσεων εργασίας από τους Αμερικανούς συμβούλους

Premier League

|

Category image

«Στόχος του Παναθηναϊκού ο Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα»

Super League

|

Category image

Δεύτερος ο Καραλής - Ultimate Champion ο Ντουπλάντις μετά από άλλη μία επική μάχη στη Βουδαπέστη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πήρε το θρίλερ στη Λευκωσία με clutch Βεζένκοβ ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπανζά

Super League

|

Category image

Τα... κάτω πάνω και το 80%

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η δραματική νίκη της ΑΕΛ στην εκπνοή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν δεν τα παρατάς δείχνει νοοτροπία νικητή»

ΑΕΛ

|

Category image

Λόπεθ: «Οι παίκτες της ΑΕΛ ήταν σαν να έπαιζαν μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Μουρίνιο: «Δεν χρειάστηκε να κάνω τον ειρηνοποιό με Τσουαμενί - Βαλβέρδε, τα βρήκαν από μόνοι τους»

La Liga

|

Category image

Λυτρώθηκε στο 90+6΄ από τον Γκόμες η ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα - Πόσες θέσεις θα έχει και πότε θα παραδοθεί

Super League

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Μέγιστος σεβασμός για Μεντιλίμπαρ, η ομάδα χρειάζεται χρόνο»

Super League

|

Category image

Δημιουργία και ουσία ζητά ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χωρίς Καμαρά ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Asteras AKTOR

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη