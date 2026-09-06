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Έμεινε με το στόμα... ανοικτό στο 90+6΄ η Γιουνάιτεντ και συμβιβασμός με Έβερτον

ΓΗΠΕΔΟ

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Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της η ομάδα του Κάρικ.

Μετά από ένα απίθανο φινάλε, με τρία γκολ από το 83΄ και μετά, Έβερτον και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο στάδιο «Χιλ Ντίκινσον», για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Οι «μπέμπηδες» ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, είχαν δοκάρι με τον Μπρούνο Φερνάντες και πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κούνια, αλλά τελικά βρήκαν το γκολ στο ξεκίνημα του β΄ μέρους (47΄), με τον Μπεμό.

Οι γηπεδούχοι σταδιακά ισορρόπησαν και στο 83΄ ο Τζορτζ ισοφάρισε, όμως ο Σέσκο στο 88΄ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Γιουνάιτεντ.

Ο νεοαποκτηθείς Μέιτλαντ-Νάιλς, στο ντεμπούτο του με τα «ζαχαρωτά», ήταν αυτός που είπε την τελευταία... λέξη, καθώς με έναν «κεραυνό» από τα 25 μέτρα, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και διατήρησε το αήττητο της Εβερτον στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League:

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2

(6΄, 9΄ Ισάκ)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2

(37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1

(57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι)

Μπράιτον-Λιντς 1-1

(71' Βούσκοβιτς - 15' Μπογκλ)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3

(11' Κινγκ, 42' Πέρες - 35',54' Μίτσελ, 77' Τσίλγουελ)

Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0

(26' Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0

Χαλ-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(83΄ Τζορτζ, 90+6΄ Μέιτλαντ-Νάιλς - 47΄ Μπεμό, 88΄ Σέσκο)

18:30 Άρσεναλ-Τσέλσι 6/9

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 9

Χαλ 7

Άρσεναλ 6 -2αγ.

Τσέλσι 6 -2αγ.

Μπρέντφορντ 5

Λίβερπουλ 5

Νιούκαστλ 5

Λιντς 5

Μπράιτον 4

Έβερτον 4 -2αγ.

Σάντερλαντ 4

Μάντσεστερ Γ. 3 -2αγ.

Κρίσταλ Πάλας 3

Ίπσουιτς 3

Μπόρνμουθ 2

Νότιγχαμ Φόρεστ 2

Τότεναμ 1

Άστον Βίλα 1

Φούλαμ 0

Κόβεντρι 0

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

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