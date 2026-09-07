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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στα Πάφος-Ολυμπιακός και Άρης-Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

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Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η 2η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Στις 19:00 η Πάφος FC υποδέχεται τον Ολυμπιακό Λευκωσίας στο «Στέλιος Κυριακίδης», ενώ στις 20:00 το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο «Αλφαμέγα» για το Άρης-Ομόνοια. Στο Πάφος FC-Ολυμπιακός, η νίκη των γηπεδούχων δίνεται από τη Stoiximan στο 1.37, η ισοπαλία αποτιμάται στα 4.70, ενώ η επικράτηση του Ολυμπιακού προσφέρεται στα 7.80.

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Μία ώρα αργότερα ακολουθεί το Άρης-Ομόνοια, με τις αποδόσεις να δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η νίκη του Άρη αποτιμάται στα 3.55, η ισοπαλία προσφέρεται στα 3.70, ενώ η νίκη της Ομόνοιας δίνεται από τη Stoiximan στο 1.93. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 20:00 στο «Αλφαμέγα».

Στις ειδικές αγορές του Άρης-Ομόνοια, το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα προσφέρεται στα 2.95, ενώ η επιλογή να μη δοθεί πέναλτι αποτιμάται στο 1.36. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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