Η αντίδραση περνά από τη Λεμεσό

Η Ομόνοια ταξιδεύει στις 20:00 με προορισμό το «Αλφαμέγα Stadium» όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη για τη 2η αγωνιστική, τέσσερις μέρες μετά το χαμένο Super Cup στο ίδιο γήπεδο. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ καλείται να αλλάξει κατά 180 μοίρες ώστε να αρχίσει τη δική του αντεπίθεση. Η αρχή της σεζόν στο εγχώριο πρωτάθλημα δεν είχε θετικό πρόσημο (0-0 με την Ομόνοια Αρ.), κι έτσι ενδεχόμενη νέα απώλεια θα πληγώσει ακόμα περισσότερο γόητρο και ψυχολογία.

Η ομάδα της πρωτεύουσας από σήμερα 7 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 16 του ίδιου μήνα θα δώσει τρία παιχνίδια υψηλής... έντασης. Πέραν του αγώνα με τον Άρη, ακολουθούν το εντός έδρας ντέρμπι με τον Απόλλωνα και το ματς με τη Θέλτα για την 1η αγωνιστική του League Phase του Europa League. Ο Νορβηγός τεχνικός έχει λοιπόν να διαχειριστεί το ρόστερ του και να ανεβάσει την απόδοση του κάθε ενός ξεχωριστά. Κι αυτό γιατί κατά κύριο λόγο είναι η αιτία των τελευταίων μέτριων εμφανίσεων. Οι ποδοσφαιριστές ψάχνουν τη χημεία που θα τους δέσει, ώστε να παρουσιαστεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο, έτοιμο να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.

Η ευστοχία αποτελεί το νούμερο ένα στοιχείο της Ομόνοιας προς βελτίωση και σε αυτό επικεντρώθηκε το τεχνικό επιτελείο. Όσον αφορά το αγωνιστικό, ο Μπεργκ ενδέχεται να προχωρήσει εκ νέου σε αλλαγές. Ο Εβάντρο διεκδικεί θέση βασικού αφού πήρε ανάσες την Πέμπτη, ενώ οι Καμίνσκι, Σάτκα και Ντουβέρν αναμένεται να επιστρατευτούν εκ νέου.

Χωρίς τον Άιτινγκ

Ο Ολλανδός μέσος δεν αναμένεται πως θα επιστρέψει σύντομα στη διάθεση του Νορβηγού τεχνικού. Ο Άιτινγκ ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας και η επαναφορά του στην ενεργό δράση δεν αναμένεται στο άμεσο μέλλον. Ο 28χρονος αξιολογήθηκε από τον προσωπικό του γιατρό, δόθηκαν κάποιες οδηγίες κι έτσι στην Ομόνοια δεν είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν με την περίπτωσή του.

Sold out εδώ και μέρες

Ο κόσμος των πρασίνων θα δώσει δυναμικό παρών στη Λεμεσό, καθώς εξάντλησε τα 1.600 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του. Οι φίλοι της Ομόνοιας είναι σαφώς προβληματισμένοι με την εικόνα των τελευταίων δύο αγώνων, όμως δείχνουν τη στήριξη σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο. Απόδειξη, πως και μετά το χαμένο Super Cup έμειναν και χειροκρότησαν την προσπάθεια.